SESIONES GTN: ECOS DEL PERÚ Will Come to Gran Teatro Nacional

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En el marco del VIII Festival de Jóvenes Compositores, el pianista y compositor David Alonso Aguilar Valdizán llega a una nueva edición de Sesiones GTN: Ecos del Perú, un recital que reúne obras del repertorio universal con composiciones de autores peruanos de distintas generaciones y regiones del país.

La velada incluirá, además, el estreno mundial de dos obras para oboe y piano, una oportunidad única para ser testigo del nacimiento de nuevas creaciones que enriquecen el patrimonio musical peruano.

Más que un concierto, Ecos del Perú es una invitación a descubrir la diversidad de voces que construyen la música del Perú de hoy y a vivir una experiencia que conecta nuestra identidad con la creación contemporánea.

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