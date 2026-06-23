LENIN TAMAYO - AMARU III: TAKI ONQOY Will Come to Gran Teatro Nacional

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Lenin Tamayo, creador del Q’Pop (Quechua Pop), junto a la participación especial de Yolanda Pinares, llega al Gran Teatro Nacional con un espectáculo sin precedentes que fusiona el quechua con la potencia y estética del pop contemporáneo.

La propuesta tiene como eje a Lenin Tamayo, impulsor de este género, quien integra el idioma quechua con sonoridades, estética y energía del pop actual, llevándolo a un formato escénico que trasciende el concierto tradicional.

La puesta en escena ofrece una experiencia inmersiva que combina música en vivo, coreografía y recursos visuales, construyendo un universo artístico donde convergen identidad, modernidad y cultura andina. A lo largo del espectáculo, Lenin interpreta composiciones originales en quechua, acompañado por músicos en vivo y un elenco de bailarines que amplifican el lenguaje del Q’Pop mediante coreografías inspiradas en el pop contemporáneo y la danza urbana.

El diseño visual y la narrativa escénica acompañan cada momento, generando atmósferas que dialogan con los ejes del proyecto: tradición, juventud, identidad y futuro. Más que un concierto, la propuesta se plantea como una declaración artística sobre la evolución de las culturas originarias en contextos contemporáneos.

Este espectáculo presentará por primera vez una puesta en vivo de gran formato, con más de 60 artistas en escena, consolidando una experiencia visual y sonora de alto impacto.

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