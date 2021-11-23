RESCUE RUE, A New Musical Fairytale, Finds Its Happily Furever After At DR2 Theatre, December 5

Chinese Mother Jewish Daughter LLC in association with
Daryl Roth presents Rescue Rue, a family-friendly musical for all ages told by a colorful cast of puppets and people.
Directed by Emmy Award-winning
Stacey Weingarten, and choreographed by Rhonda Miller, Rescue Rue will be staged at the DR2 Theatre, 103 East 15th Street (bet. Park and 4th Avenue) in NYC for six weeks only from December 5-January 16, 2021. Opening night is December 12th, and the full cast will be announced shortly. Jason Jacoby, Lisa Helmi Johanson, Leanne Brunn, Fergie L. Philippe & Brendan Malafronte / Photo by Jeremy Daniel" height="370" 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width="545"> Jason Jacoby, Lisa Helmi Johanson, Leanne Brunn, Fergie L. Philippe & Brendan Malafronte.
Photo by Jeremy Daniel
Rescue Rue is recommended for ages 4+.
When a little dog named Rue wishes for a "Happily Ever After" from her Fairy Dogmother, she soon embarks on an emotional journey of self-discovery and belonging. Kicked out of her home, Rue meets new friends and enemies alike on the street and at the pound before finding her "Furever" home and realizing life is really about finding your happy beginnings, not endings! Based on a true adoption story, this family-friendly pop musical is fun for all ages - for kids and kids at heart... especially animal lovers. There's no place like (furever) home!
Tickets start at $39. For tickets, visit
Telecharge.com or RescueRue.com. Direct Show Link: https://www.telecharge.com/Off-Broadway/Rescue-Rue/Overview. Performances are at 11am and 3pm on a fluctuating schedule. Visit the website, RescueRue.com for the full performance schedule. The runtime is 75 minutes with no intermission.