Mozart and Brahms Concert Comes to Den Norske Opera & Ballett in February

A concert of Mozart and Brahms comes to Den Norske Opera & Ballett in 2022. The performance is on 5 February 2022. Learn more at https://operaen.no/en/Productions/opera-orchestra-chamber-series-mozart-og-brahms-concert/.

Dobbel bratsj

Da Mozart i 1787 skrev sine to strykekvintetter, etablerte han en helt ny musikalsk standard: Han doblet nemlig antallet bratsjer. Denne endringen skulle gi liv til en helt ny kammermusikkbesetning som flere av ettertidens komponister bygde videre på. G-moll-kvintetten, som vi får høre denne kvelden, er mørk og melankolsk av karakter og vekker assosiasjoner til både operaen Don Giovanni og Mozarts symfoni nr. 40 i g-moll.

Mot vår med Brahms

Johannes Brahms var en moden komponist på 49 år da hans første strykekvintett ble til. Kvintetten bærer kallenavnet «Vårkvintetten» - på hvert blad i partituret finner vi nemlig inskripsjonen «om våren 1882». Det vårlige gjenspeiles i musikkens friske og fargerike karakter, med innslag av både folkemusikk og barokke danser.