Hoofdrol voor Kaj van der Voort in MAMMA MIA! THE PARTY

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Vandaag heeft Just Entertainment, de producent van Mamma Mia! The Party, de eerste hoofdrol voor deze nu al iconische show bekendgemaakt. Kaj van der Voort zal in dit grootse spektakel de rol van Adam spelen. Vanaf september tot en met januari is Mamma Mia! The Party in de Schiecentrale in Rotterdam te zien.

In Mamma Mia! The Party genieten bezoekers in Griekse sferen niet alleen van een heerlijk viergangendiner, maar gaan ze ook op in een fantastische wereld waarin de cast het publiek meeneemt in een romantisch verhaal. En wordt alles muzikaal omlijst door de bekendste muziek van ABBA. Björn Ulvaeus, de hitschrijver en zanger van de Zweedse groep, bedacht Mamma Mia! The Party en deze gloednieuwe show is in Stockholm en Londen een grote hit. Volgens de Engelse krant The Daily Mirror krijgen bezoekers een glorieuze avond vol met muziek, vreugde en feest.

Het is voor Kaj van der Voort niet de eerste keer dat hij de nummers van ABBA zal zingen. In 2019 was hij te zien in de rol van Sky in de musical Mamma Mia! De zanger verheugt zich op de voorstelling. ‘Mamma Mia! The Party lijkt niet op de musical,’ laat Kaj van der Voort weten. ‘Het is niet alleen een ander verhaal, maar ook de locatie is volledig anders. Straks zit je niet in een theaterzaal maar het publiek en wij als cast wanen ons op het Griekse eiland Skopelos, waar ook een deel van de opnames voor de film van Mamma Mia zijn opgenomen. In de Schiecentrale wordt de komende maanden een groot Grieks dorp nagebouwd. Tot in de finesses zal men zich straks op dat Griekse eiland wanen. En de beleving is ook compleet anders. Het wordt een groot spektakel met natuurlijk de grootste hits van ABBA. Een waanzinnige experience waar honderden gasten elke avond genieten van een viergangendiner en een ongekend feest. Dit is echt de ultieme feelgood avond uit. Beter kan je avond niet zijn.’

In Mamma Mia! The Party waan je je in het paradijs. Voel je welkom op het Griekse eiland Skopelos en ontdek een bloeiend nieuw verhaal. Ontmoet de flamboyante restauranteigenaar Nikos, zijn vrouw Kate, dochter Konstantina en neef Adam die hun weg vinden in het gezinsleven in de taverne, terwijl de zon ondergaat boven de Middellandse Zee. Ga op in een fantastische wereld terwijl overal om je heen een warm, romantisch en grappig verhaal wordt opgevoerd. Verken het glorieuze decor, zoals deze te zien was in de iconische films, en laat je verblinden. En geniet van de grootste hits van ABBA zoals Waterloo, Super Trouper, Dancing Queen en uiteraard Mamma Mia!.