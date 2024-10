Últimos Días Para Ver Las Exposiciones De Carlos Soto Y Sebastian Fund En El Museo Nacional De La Estampa

La muestra Carlos Soto, Fragmentaciones al límite aborda algunos de los principales sucesos que han conmovido a la sociedad mexicana: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la pandemia por la COVID-19, el sismo de 2017, así como el movimiento feminista en México.

La exposición se podrá ver hasta el 20 de octubre y, como despedida, el artista Carlos Soto dará una visita guiada este sábado 19 de octubre a las 13:00 h. El estarcido, o esténcil, es una técnica utilizada por el artista en gran parte de su trabajo, por lo que es reconocido como uno de los estencileros con mayor producción en México durante los últimos años.

Asimismo, muestra los procesos creativos dentro del taller en las técnicas de xilografía, linoleografía, serigrafía, barniz blando, huecograbado, punta seca, dibujo en acuarela y tinta china, body paint, monotipo y esténcil.

El fragmento es el elemento protagónico de la muestra. El escombro, lo que quedó después de la destrucción provocada por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México, es retomado por Carlos Soto para reconfigurar y reconstruir el tejido social.

Obras como Enfermera (2021) o Beso, así como las últimas cartas entre un amigo y su madre, y diferentes objetos, como el cubrebocas, que se volvió cotidiano, motivan en las y los espectadores un ejercicio de memoria y reflexión.

Otros sucesos quedaron plasmados en obras como Retratos contra el olvido (2021), linoleografía que presenta los retratos de los 43 estudiantes y tres maestros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y 27.S.2014 (2021), collage con fragmentos de linoleografías y cartón, realizado a partir de fragmentos de dichos retratos.

También se presentan obras realizadas en colaboración con colectivos de artistas que forman parte de la lucha feminista, en las que el artista rompe con sus propios límites y los de la estampa, y transita hacia la abstracción.

Las máscaras de Sebastian Fund

La exposición La verdad de las máscaras. Sebastian Fund constituye el proyecto expositivo más ambicioso que ha realizado el artista hasta la fecha. Se articula bajo el común denominador de la máscara como elemento preñado de significados, de resonancias históricas y autobiográficas, las cuales giran en torno a tres técnicas: heliograbado intervenido, litografía y xilografía/colografía/chine collé.

Para Sebastian Fund la máscara es un elemento con el que se relacionó desde su infancia, ya que era común observar estos objetos en el entorno de su madre, Laura Moss, teatrista y bailarina de danza Butoh.

Al inicio del recorrido, el artista muestra un autorretrato elaborado en 2022 donde la máscara muestra unos cuernos prominentes y un rostro que ofrece diversas lecturas, obra realizada en xilografía, colografía y chine collé. En esta pieza destaca el proceso que siguió para su elaboración: en la matriz o placa el artista incluyó retazos de tela que le dieron a la obra final un aspecto de mortaja. Con este ejemplo se observa la importancia de la experimentación con técnicas y materiales para lograr el efecto deseado en la pieza final.

El trabajo de Fund muestra cuerpos completos que portan máscaras y algunas otras solo son rostros ocultos bajo una máscara de diversos colores. Para el artista, la gráfica/piel/máscara deja que nuestra alma se libere.

El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

