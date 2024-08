Xibalbá, El Inframundo De Los Mayas, De Rina Lazo, Se Integra A La Colección Permanente Del Museo Del Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), anuncia la generosa donación del mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, de la reconocida artista Rina Lazo al patrimonio artístico de México que resguarda el Inbal y su incorporación a la colección permanente de murales del MPBA, en el marco de las celebraciones por los 90 años del recinto.

Rina Lazo (Guatemala, 23 de octubre de 1923 – Ciudad de México, 1 de noviembre de 2019) se convierte en la primera mujer artista en sumarse a la colección de 17 murales, que abarcan desde 1928 hasta 1963.

Originaria de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, Lazo creció inmersa en la cultura maya-quiché antes de adoptar a México como su país de residencia. Su interés por las culturas precolombinas de México influyó significativamente en su trabajo como muralista, pintora y grabadora. Lazo se definía a sí misma como una "artista mesoamericana", y su obra no solo enriquece el acervo del museo con una visión única de la cosmovisión maya, sino que también contribuye a la preservación y promoción del patrimonio cultural y artístico de México y Centroamérica.

En Xibalbá, el inframundo de los mayas, su última creación mural, Lazo representa la mitología del pueblo maya-quiché, inspirándose en el libro sagrado Popol Vuh. A diferencia de otras culturas que consideran el inframundo como un castigo, los mayas lo veían como una fase natural del ciclo de la vida. Por ello, el mural refleja un ambiente luminoso, alegre y festivo.

La obra sintetiza elementos clave de la cultura y cosmovisión maya, como el tránsito del Sol y el nacimiento del maíz desde el inframundo, elementos fundamentales del mito de Xibalbá. También hace referencia a los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, quienes descendieron al inframundo engañados por los dioses Hun Camé y Vucub Camé.

Esta obra de más de 2 metros de alto y 5 metros de largo se mostró por primera vez al público, a tres años del deceso de la pintora, en la Sala Internacional de Palacio de Bellas Artes, del 27 de abril al 24 de julio de 2022, como un homenaje a la creatividad, determinación y talento de la artista, reconociendo al mismo tiempo sus convicciones y anhelos de justicia social, y el aporte de las mujeres artistas al movimiento muralista mexicano.

Posteriormente, en el marco de los 100 años del nacimiento de Lazo, el mural se presentó en el Museo El Palacio Centro Cultural, ubicado en la capital del estado de Campeche, del 15 de diciembre de 2023 al 28 de julio de 2024. Finalmente, el mural podrá ser apreciado por el público de manera permanente en el máximo recinto de las artes en México a partir del 16 de agosto de 2024.

Rina Lazo Wasem llegó a México en 1946 gracias a una beca del gobierno guatemalteco para continuar sus estudios en artes. Al año siguiente, colaboró con Diego Rivera en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En 1965, Lazo ganó un concurso convocado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar una reproducción facsimilar de los murales de Bonampak, que fueron exhibidos en el Museo Nacional de Antropología, que se había inaugurado recientemente.

El mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, de Rina Lazo, estará disponible para su visita a partir del 16 de agosto de 2024, en el Área de murales del segundo piso del Museo del Palacio de Bellas Artes, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

