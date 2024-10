Vuelve El Estudio De La Ópera De Bellas Artes Al Palacio Postal Con Sones Istmeños Al Interpretar Celebrando A Los Nuestros

Celebrando a los nuestros es el título del programa que ofrecerá el Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el cual integra una serie de sones istmeños que son la expresión musical tradicional de la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La cita es en el Palacio Postal, el sábado 19 de octubre a las 12:00 y 13:00 h. La entrada es libre.

A través de este programa, que integrará un conjunto de fragmentos y canciones populares del género se pretende recordar a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que se encuentran presentes a través del recuerdo y las grandes vivencias que nos dejaron, dentro de un encuentro que guardará costumbre y tradición, así como romanticismo, sentido picaresco, melancolía y versificación.

Algunos de los títulos que se reúnen en el programa musical son La llorona, La ixhuateca, La petenera, Teca Huiini, Sandunga y El feo, donde se fusionan elementos indígenas zapotecas y mixes con influencia española, para crear un estilo musical vibrante y único por medio del uso de diversos instrumentos, como la marimba, la guitarra, el requinto y el violín.

Como parte de los integrantes del EOBA se encuentran los solistas: Andrea Pancardo, Gabriel Vargas, Hugo Barbas, Gerardo Rodríguez, Miguel Brito, José Luis, Luz Valeria Viveros, Lili Nogueras, Mariana Echeverría, Mariana Sofía García y Ricardo Galaviz, quienes estarán acompañados por Daniela Parra, en la dirección de escena.

En la interpretación de los sones istmeños se utilizan diversos instrumentos que permiten que este género guarde un ritmo alegre y dinámico, con melodías contagiosas. Es el estilo por excelencia de Oaxaca que siempre acompaña a las fiestas de la región y eventos religiosos y sociales, y son el resultado de un largo periodo de sincretismo entre los ritmos provenientes de los diversos continentes y la música de comunidades originarias del país.

Con una década de existencia, el EOBA ha contribuido de una manera importante a la formación de cantantes y pianistas mediante un programa de perfeccionamiento para promover niveles profesionales de calidad internacional. Fue fundado en 2014 por el Inbal. Anualmente brinda un programa de especialización operística mediante talleres, clases magistrales y presentaciones artísticas. Sus beneficiarios han participado en múltiples producciones nacionales y del extranjero, además de contribuir a la presentación de estrenos mundiales, continuando con el impulso y promoción del nivel profesional de sus beneficiarios en el entorno mundial.

El Palacio Postal se ubica en Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

