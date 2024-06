Violista De La Orquesta Sinfónica De Dallas Impartirá Clase Magistral Virtual En El Conservatorio Nacional De Música

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Conservatorio Nacional de Música, invitan a la clase magistral que impartirá Pedro Méndez, violista en la Orquesta Sinfónica de Dallas y asistente principal de la Filarmónica de Illinois, el 28 de junio a las 16:00 h, vía Zoom desde Estados Unidos.

El tema de la charla lleva como título El proceso de las audiciones orquestales. Técnicas y preparación mental. Misma que podrá verse a distancia previo registro al correo cnm.julioescotto@inba.edu.mx.

Para Pedro Méndez, “durante la clase se abordarán temas como, la preparación mental y la técnica musical y física para audiciones de orquesta, siendo la última muy importante, porque las participaciones o competencias en general son tan difíciles como una competencia deportiva”.

El objetivo, comentó, es proporcionar a las y los participantes una comprensión profunda y práctica de los requisitos y expectativas en las audiciones para orquestas profesionales, esto también ligado a la idea de motivar y ayudar a jóvenes latinos y latinas en general para que en el futuro puedan llenar puestos en las mejores orquestas de cualquier país.

Señaló que dentro de la preparación técnica se abordarán temas como el uso del metrónomo y del dron, así como el fomentar el uso de grabaciones y estudio del score para tener un conocimiento profundo de lo que pasa en la orquesta cuando se está tocando el pasaje; “en la preparación mental se abordarán temas como el control de los nervios, ejercicios de visualización al momento de abordar una audición y técnicas de respiración”, apuntó. Pedro Méndez es graduado de la universidad de Roosevelt en Chicago, Illinois y durante su carrera como estudiante ha presentado audiciones para varias orquestas en los Estados Unidos. Es principal viola en Civic Orchestra of Chicago, y Principal Asistente en Illinois Phillharmonic. Ganó también la audición de Fellow en Dallas Symphony Orchestra.

