Una Ilusión Angelical, Recorrido Dramatizado A Cargo De Teatro Itinerante En El Museo Nacional De Arte

En el contexto de la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra en el Museo Nacional de Arte (Munal), el grupo Teatro Itinerante ofrecerá el recorrido dramatizado: Una ilusión angelical, el sábado 18 de mayo a las 12:00 h, en donde los visitantes podrán acercarse a estas presencias, profundizar en las historias que hay detrás de las obras y jugar con la posibilidad de que estas figuras aladas están presentes en nuestra vida cotidiana.

La recién inaugurada exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra y el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, inmueble que hoy alberga al Munal, serán los protagonistas de las visitas especiales con que el recinto, perteneciente a la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), celebrará el Día Internacional de los Museos.

La visita con el grupo Teatro Itinerante estará a cargo de Maya, un ser alado interpretado por Blanca Gil: “Será una experiencia para dejarse tocar por las magníficas obras, que nos lleven a un viaje de luz y esperanza, y nos hablen de todas estas virtudes que se exaltan en el arte, pero que también permiten un contacto con nuestra humanidad, la cual se plasma en algunas obras a través de alegorías”, explicó la protagonista.

Detalló que la idea es que los espectadores se contacten, de una manera humana y haciéndose preguntas, con estas presencias angelicales y exploren las posibilidades que nos brinda la imaginación para apreciar la fuerza creativa que surge a través de las pinceladas de grandes pintores.

“Será una oportunidad para admirar los colores, las texturas, las diferentes propuestas en pintura, escultura y arte popular que propone esta exposición”, dijo al tiempo de comentar que la intención es jugar con la posibilidad de que estas presencias están en nuestra vida cotidiana y nos dan regalos o mensajes. Además de acercarnos a estas presencias aladas, se profundizará sobre la inspiración o historias que hay detrás de las obras, para contactarnos con el ángel que habitamos o que nos habita.

“También hay una zona interesante dentro del recorrido que muestra a las huestes celestiales que han caído y son seres oscuros, quienes también nos habitan. Esto hace que reflexionemos sobre la posibilidad de que esta dualidad, luz-oscuridad, es parte de nuestra naturaleza”.

Adelantó que el recorrido se detendrá en obras como Los desposorios de la Virgen y San José (ca.1705-1714), de Cristóbal de Villalpando, autor que plasma diversas presencias aladas que van desde arcángeles, ángeles y querubines, y en piezas como La batalla circular, del pintor y escultor contemporáneo, Javier Marín, en la que se muestra esa batalla entre los seres de luz y de oscuridad.

Blanca Gil agregó que para Teatro Itinerante, con 22 años de experiencia, es un deleite colaborar con el Munal con su propuesta de visitas guiadas: Latidos de historia, cuyo objetivo es tocar a los espectadores para que puedan dejarse cautivar por las obras y, al mismo tiempo, sentirse reflejados por ellas.

El Munal se encuentra en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes.

