Un Espectáculo De Teatro, Música Y Cabaret Del Amor En La Puesta En Escena Xhunca

Xhunca es una joven mujer que tuvo que migrar de su pueblo natal, Salina Cruz, Oaxaca, a la Ciudad de México, en busca de un futuro mejor, de mejores condiciones y oportunidades de vida. Ahora, en el presente, después de tantos años de migrar y, tras la muerte de su abuela, revive, a través de canciones, anécdotas de su vida y la de su familia, momentos emotivos, de nostalgia, reflexión y amor, recuerdos que la hacen valorar la esencia de su identidad que creía perdida.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Salina Artes, presentan la puesta en escena Xhunca, espectáculo de teatro, música y cabaret del amor, con dramaturgia y dirección de Karen Daneida. Su temporada será del 10 de octubre al 3 de noviembre, con funciones jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

Esta es una puesta en escena que muestra a las y los espectadores la vida de la protagonista, una mujer “xhunca” que comparte sus tradiciones y raíces zapotecas, mientras interpreta una gama de personajes de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Esta es una emocionante historia que reflexiona acerca de la importancia de las culturas originarias, la historia y la memoria de los pueblos con la intención de preservar la lengua materna y el legado del amor identitario de nuestras ancestras. Esta puesta en escena se desarrolla en un ambiente que recrea vivencias de las tradiciones istmeñas-binnizá que incluyen indumentaria, artesanías y objetos de uso cotidiano, festivo y religioso de esta cultura viva y milenaria, así como la propuesta musical de aquella región.

Xhunca conjuga elementos de biodrama en su dramaturgia con la interpretación de música en vivo, acompañados con recursos de cabaret. Además de su temporada en el CCB, Xhunca será parte de la programación del 52 Festival Internacional Cervantino y se presentará el 23 de octubre en el Teatro Cervantes en Guanajuato.

El elenco está integrado por Karen Daneida y José Antonio Becerril, mientras que la interpretación de música en vivo estará a cargo de Cozobi Pérez Salinas, Gaby Percs/ Katheryne Cruz y Ricardo Juárez. Los arreglos y dirección musical son de Cozobi Pérez Salinas, el diseño de iluminación es de Edgar Mora y el diseño gráfico de Paulo Castellanos.

