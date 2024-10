Tres Personajes Atrapados En Un Universo Desolado Reflexionan Sobre El Vacío Y El Absurdo De La Vida En La Obra El Hoyo

Mut y Goupi contemplan el vacío de un hoyo. La constante negación a lo que podrían, o no, encontrar en él, el crudo desierto en el que se encuentran y su absurda incapacidad para comunicarse son el motor de la esperanza y desesperación de ambos personajes. La llegada de Skit cambiará, o no, la percepción de ambos.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y Taller de Exploración y Sensibilización Creativa y B. Teatro, presentan la puesta en escena El hoyo, con dramaturgia y dirección de Fernando Bueno. Su temporada sucederá del 17 de octubre al 10 de noviembre, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

Esta obra de teatro del absurdo ofrece una visión desoladora y reflexiva sobre la condición humana a través de un escenario vacío y tres personajes en constante conflicto con un hoyo omnipresente. La trama, influenciada por el nihilismo, el irracionalismo y el existencialismo, intentará confrontar al público con preguntas inquietantes, a través de una propuesta escénica que aborda la realidad de la propia insignificancia. A medida que los personajes buscan respuestas en el vacío, las y los espectadores también tendrán una introspección sobre el sentido de la vida.

Al respecto, el dramaturgo y director Fernando Bueno compartió: “Mi intención desde la escritura y la dirección es construir un universo desértico, abismal, con una propuesta minimalista. Palabras pronunciadas con sentido a través de un teatro de situación en el cual la acción y la palabra permanecen en esta circularidad constante que solo nos acerca cada vez más a nuestro propio vacío. El hoyo está en nosotros y aun así lo buscamos fuera.

“Esta puesta en escena es una espiral constante que gira en torno al abismo, la espera como signo trágico, en palabras de Beckett: ‘...nada ocurre, nadie viene, nadie se va, es terrible…'”, continuó el director de escena.

“Somos una generación que ahora más que nunca está cuestionando las estructuras, que tiene un falso sentido de libertad. La ausencia de certezas crea una angustia moral colectiva, somos nosotros quienes configuramos nuestra propia ética, no vemos utópicamente al futuro, tenemos una visión pesimista de él.

“Mi intención es que el espectador se lleve en el pecho la lectura de lo que habita en su propio abismo. En una realidad abrumadora lo único que nos queda es el otro. Si no somos capaces de relacionarnos, seguiremos viviendo en un absurdo sin fin”, finalizó Fernando Bueno.

El elenco de El hoyo está conformado por Jazmín Tirzo, Bernardo Benítez y Marco Arturo Valencia. El diseño escénico es de Fernanda García, el coordinador de iluminación es Pedro Pazarán, mientras que el diseño sonoro y la música original son de Carlos Matus.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More