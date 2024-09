Tedi López Mills, César Cañedo Y Anahí Maya Comparten Su Trayectoria Con Estudiantes De Danza Del Inbal

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), realizaron un conversatorio entre los poetas Anahí Maya, César Cañedo y Tedi López Mills, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello.

Al hablar sobre sus orígenes en la poesía, la escritora originaria de Bolivia, Anahí Maya, destacó que desde la infancia estuvo en contacto con el mundo rural, en donde hay presencia de los pueblos originarios y la oralidad: “El crecer con historias de mitos o maneras de hablar de la naturaleza creo que influye mucho en cómo quería decir las cosas. La poesía que me interesa está bastante ligada a la familia, a los recuerdos, a la memoria, a esa relación con el mundo rural”.

Por su parte, César Cañedo habló del papel importante que tuvo la biblioteca de su abuelo cuando era niño, pues eran contadas las personas que tenían colecciones de libros en El Fuerte, Sinaloa, de donde es originario, y en la cual recuerda las antologías de poesía y los clásicos de la literatura universal; también enfatizó en la importancia de Borges como una influencia y un parteaguas.

Tedi López Mills se refirió a su interés tardío por la poesía, pues era más bien lectora de narrativa, ensayo e historia, y que fue a través del estudio de la filosofía que se aproximó al género: “Por medio de la filosofía, y el exilio en el que coloca la filosofía a la poesía desde un principio, empecé a aproximarme”; de igual forma se refirió a Gilberto Owen y a Sylvia Plath como su puerta de entrada a este género.

Al preguntarles sobre su percepción del género en la actualidad y la relación con otros escritores de la literatura mexicana, Tedi López mencionó que le da gusto y le emociona leer a poetas contemporáneos, aunque la ‘guerra' de generaciones está ahí; Anahí dijo que la literatura permite viajar en el tiempo y permite sentirse muy conectada con algo, y destacó a escritores como Juan Rulfo y Daniela Camacho; aunque le cuesta estar al tanto de todo lo que se escribe, hay cosas muy interesantes que se están haciendo ahora.

César Cañedo expresó que la posibilidad de leer a los contemporáneos remite al pasado y volver a enlazarlos permite hacer puente con esas genealogías que los van conformando; también resaltó los trabajos de poetas como Christian Peña y Eliza Díaz Castelo.

Al hablar de sus procesos creativos, López Mills mencionó que la máxima para escribir es la lectura: “Para escribir tengo que estar leyendo, y no hay un solo libro que haya escrito que no tenga libros tutelares”.

Al respecto, César Cañedo enfatizó que escribe de noche y con música que no tenga letra: “Parte del trabajo como escritor o escritora es encontrar qué funciona y qué no le funciona. La base es leer, leer muchísimo”. Mientras que Anahí Maya reveló que se apoya en fotografías, imágenes, pinturas y frases que estimulen, y dijo que le ayuda a tener cerca los libros en su proceso de escritura: “Estos autores están ahí como acompañando, guiando a que no me pierda demasiado en lo que estaba buscando”.

Finalmente, al cuestionarles si consideran que existe una deuda de la literatura con la poesía, López Mills refirió que, en su mayor parte, son los propios poetas los que leen poesía, por lo que es un género de autoconsumo; César dijo que, aunque la poesía difícilmente circule como la novela, no piensa que necesite ser salvada; por su lado, Anahí resaltó que hay escritores que le han dado mucho a la literatura, por lo que deberían ser tratados con la dignidad que merecen. Para finalizar la charla se realizó una lectura con los tres autores.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More