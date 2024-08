Sueños Y Sal, Un Montaje Sobre La Ausencia Y El Sueño Eterno

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), presenta el programa Sueños y sal. Recetas para cocinar un sueño infinito, del director y compositor mexicano Enrique Dunn, como parte del programa Notas de Verano el jueves 8 de agosto a las 20:00 h en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque (CCB).

La obra para cuarteto vocal, cuerdas y contratenor solista, presentará las piezas: Deseo, Jardín, Ciudades, Sal, Espejo, Sobrenatural, Fragmentos, Fantasmas en la lluvia y Confrontación, las cuales constituyen “recetas de un sueño eterno en una fantasía onírica que hace frente a la ausencia y el vacío que deja la muerte”.

En la obra participan Gabriel Vargas, contratenor; Ruth González, soprano; Paulina Lemus, mezzosoprano; Jesús Estrada, tenor; y Miguel Brito en el piano, bajo la dirección de Enrique Dunn.

Enrique Dunn estudió composición en el Taller de estudios polifónicos con Humberto Hernández Medrano y dirección con Edmundo Díaz del Campo, Armando Zayas, Camilo Giraldo y Philippe Fournier.

Tomó cursos de perfeccionamiento de la Cátedra Extraordinaria Astor Piazzolla y del Instituto Patagónico de las Artes, en Argentina. Es fundador y director de la orquesta Perfect Roses, y director artístico del Coro Gay CDMX donde ha diseñado y dirigido los conciertos Espíritus de luz y Raíces. Ha sido director vocal de teatro musical en obras como Hoy no me puedo levantar, Heathers, Mean Girls, In the Heights, Beetlejuice, West Side Story, A chorus line y Chicago.

Gabriel Vargas nació en Acolman, Estado de México. Estudió en la Escuela Superior de Música del Inbal (ESM). Participó en la ópera Ascanio in alba, de Mozart, en 2017, en la ESM y formó parte del Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura del Estado de México con el que participó en el Festival Internacional Cervantino. En 2021 fue semifinalista del Centre de perfeccionament del Palau de Les Arts en Valencia, España, y desde 2023 forma parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA).

Ruth González nació en el Estado de México. Ha cantado en recintos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Aguascalientes y Puebla, además de presentarse en el Teatro Municipal de Trujillo, Perú. Ganó el segundo lugar del XXIII Concurso de Canto Maritza Alemán en 2018 y en 2019 obtuvo el tercer lugar del VI Concurso de Canto Operístico de Aguascalientes. Ha participado en las óperas Ascanio in Alba, de Mozart; Il Segreto di Susanna, de Wolf Ferrari, y La Bohème, de Puccini, con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música (OSESM). En 2014 ingresó a la Licenciatura en Canto Operístico de la Escuela Superior de Música del Inbal.

Paulina Ruiz Lemus es originaria de Querétaro, destacada mezzosoprano graduada del Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez. Fue solista en la Orquesta de Santiago de Querétaro y ha cantado en diversos teatros en la República mexicana. Su versatilidad artística le ha permitido participar en festivales de música antigua, clásica y contemporánea. Su formación teatral incluye estudios en Dell'Arte International – School of Physical Theatre en Blue Lake, CA, y ha participado en numerosos musicales en el Centro Nacional de las Artes. En 2019, debutó en el Auditorio Lenin, bajo la dirección de la soprano Eugenia Sutti.

Jesús Estrada es originario de la Ciudad de México, inició su carrera musical a los nueve años, como solista del Coro de Infantes de la Basílica de Guadalupe. En 2005 ingresó al Conservatorio Nacional de Música para estudiar la Licenciatura en Canto. En 2024 debutó en la Ópera de Bellas Artes con el papel de Hernán Cortés en El vencedor vencido, de Federico Ibarra.

Miguel Brito nació en Morelia, Michoacán, y comenzó estudios de piano a los 14 años en el Conservatorio de las Rosas de esa ciudad, donde se graduó en 2015 con mención honorífica. Ha participado como pianista acompañante y coach vocal en las ediciones 2020 y 2021 del International Summer Opera Festival of Morelia bajo la dirección de Juan del Bosco. En 2022, junto al barítono Armando Piña, fundó el Ópera Estudio del Noroeste donde fungió como director musical, coach vocal y arreglista. Desde 2023 forma parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More