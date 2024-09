Sonora, Veracruz Y Ciudad De México Presentes En Las Obras Finalistas Del XLI Premio Nacional De Danza Guillermo Arriaga

Apéndice, de Producciones La Lágrima (Sonora); Ocre la Línea ha muerto, de Las Sangres Compañía (Veracruz); De brujas y escobas, de Paulina Espinosa (Ciudad de México); Atopia, de Danza Kanaa (Ciudad de México); y ¿Por qué no le preguntamos a los que se murieron?, de SinLuna Danza Punk (Ciudad de México) son las cinco coreografías finalistas del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM 2024.

Érika Suárez, Alejandra Ramírez y Miguel Mancillas fueron los integrantes del jurado calificador, quienes, tras la revisión de las 15 propuestas coreográficas preseleccionadas para participar en la etapa eliminatoria del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, efectuada en la Sala Dagoberto Guillaumin del Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave en la ciudad de Xalapa, seleccionaron a las cinco coreografías que pasarán a la etapa final, a realizarse en la Sala Emilio Carballido del mismo teatro, este sábado 7 de septiembre.

Los criterios de evaluación fueron que las obras, en su desarrollo escénico, integren todos sus elementos y recursos escenotécnicos y estéticos, proponiendo discursos coreográficos contemporáneos, que generen diálogos y reflexiones, incluidos en sus narrativas y lenguajes escénicos, así como elementos de investigación dramatúrgica, conexiones y composición entre ellos; y que tengan coherencia artística, social y cultural en su contenido, forma y discurso.

Además de otorgar el premio a la propuesta coreográfica ganadora, que obtendrá un estímulo de $200,000, también se reconocerá con un estímulo de 35 mil pesos a las categorías de Bailarina destacada, Bailarín destacado y Dramaturgia coreográfica destacada, así como un monto de 25 mil pesos para Iluminación destacada y Música original destacada.

Con el fin de dar movilidad nacional a la creación coreográfica contemporánea, las obras finalistas se visibilizarán en circuitos artísticos, como el Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico) 2025 y en temporadas programadas en recintos del Inbal y la UAM durante el próximo año.

En 2024, el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM fue protagonizado por 15 propuestas realizadas por creadoras y creadores procedentes de diferentes estados de la República mexicana, los cuales fueron seleccionados por el jurado calificador mencionado anteriormente.

Consulta la cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

