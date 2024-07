Solistas Y Concertistas De Bellas Artes Interpretarán Música De Alemania, Austria Y Francia

Enter Your Email to Unlock This Article



Música de Alemania, Austria y Francia se podrá disfrutar a través de la voz de la soprano Rosa María Díez, acompañada del flautista Rafael Urrusti y del pianista Naoya Seino, durante los conciertos que ofrecerán en el marco de los programas Música INBAL por la ciudad y Música INBAL en los museos, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Las fechas serán el viernes 26 de julio a las 19:30 h en Casa Nuestra. Sede Histórica del Senado de la República; el sábado 27 a las 19:30 en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y el domingo 28 a las 13:30 h en el Museo José Luis Cuevas.

El programa abarca música de Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685-1750); Christoph W. von Gluck (Alemania, 1714 – Austria, 1787)); Franz Schubert (Austria, 1797-1828); y Camille Saint-Säens (Francia, 1835-1921).

Del compositor Johann Sebastian Bach interpretarán Süsser Trost, mein Jesus Kömmt, aria de la cantata 151; y Sonata en Sol menor, BWV 1020; del músico Christoph W. von Gluck tocarán Danza de los espíritus benditos; de Franz Schubert, Totus in Corde Lanqueo, Ofertorio, D 136; y Der Hirt auf dem Felsen, D 965 y de Camille Saint-Säens, Une flûte Invisible.

La soprano Rosa María Díez obtuvo la Licenciatura en Canto en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) y realizó estudios en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli y en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst en Viena. Estudió con Rosa Rimoch, Armando Montiel; Erik Werba e Irma González. Cursó la carrera de pianista con María Teresa Castrillón y Luz María Puente.

Desde 1992 forma parte del grupo Solistas Cantantes de Bellas Artes. Se ha presentado en Austria, Cuba y Estados Unidos. Fue primer lugar en el Concurso Morales Estévez 1978 y tercer lugar en el Concurso Latinoamericano de Canto Carmen Teresa de Hurtado 1989, en Venezuela. Desde 1987 imparte la cátedra de Canto en el CNM.

El flautista Rafael Urrusti estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música. Fue discípulo de Héctor Jaramillo, Rubén Islas, Luis Cuevas, Brenda Sakofsky, Judith Johanson, James Walker y James Dower. Fue integrante fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y primera flauta y jefe de sección de la Orquesta Sinfónica Nacional, puesto que desempeñó hasta 1999.

Cursó un posgrado en Londres y ha realizado grabaciones con obras de compositores mexicanos y europeos. Es profesor de flauta en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, e integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes.

El pianista Naoya Seino es egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio; estudió en la Academia Franz Liszt en Budapest, Hungría, bajo la dirección de Istvan Lantos. Terminó la maestría en la Universidad Mozarteum de Salzburgo con Karl-Heinz Kammerling y Mario delli Ponti.

Ha ofrecido recitales en Japón, Alemania, Austria, Italia, Hungría, Francia, Países Bajos, Croacia, Rusia, Bélgica y España. Su repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea. Ha sido docente en la cátedra de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música. Forma parte del grupo Concertistas de Bellas Artes.

