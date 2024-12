Solistas Ensamble Interpretará La Misa De Stravinski

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, invitan al penúltimo concierto anual de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer, en el marco de su 40 aniversario.

Casi para cerrar sus actividades de 2024, presentarán la Misa K 077, de Igor Stravinski, compuesta entre 1944 y 1948. Se trata de una obra litúrgica para coro mixto y un peculiar conjunto instrumental conformado por tres trombones, dos trompetas, dos oboes, dos fagotes y corno inglés. Es una de las pocas piezas del compositor que aborda el ámbito religioso y se destaca por su estética austera y neoclásica.

Aunque Stravinski no era un practicante devoto, tenía un interés genuino por la música litúrgica y un profundo respeto por las tradiciones religiosas. Durante este periodo, su fe ortodoxa rusa influyó en su obra, pero la Misa fue creada específicamente para el culto católico, no para el rito ortodoxo.

La misa está escrita en latín, con el texto tradicional de las partes del ordinario de la misa según la liturgia romana: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei.

El propio Stravinski dijo: “Mi misa fue provocada en parte por algunas misas de Mozart que encontré en una tienda de segunda mano en Los Ángeles en 1942 o 1943… Supe que tenía que escribir una misa propia, pero una real”. El autor especifica en la partitura que “deben emplearse voces de niños", tanto para la parte de soprano como para la de alto. Debido a su complejidad, es una obra pocas veces interpretada y es probable que en México sea la primera vez.

El programa se complementará con algunos motetes de Anton Bruckner, quien compuso unos 40 a lo largo de su vida; el primero, Pane Lingua en 1835 y el último, Vexilla Regis, en 1892.

El motete es una forma musical polifónica con palabras tomadas de la Biblia y en este programa escucharemos ocho de ellos: primero, la antífona Ecce Sacerdos, escrita en La menor para coro, tres trombones y órgano, que es la penúltima de sus obras en este rubro (1885), seguida por el Ave María, WAB 6, que es un himno mariano para coro: soprano, alto, alto, tenor, tenor, bajo, bajo. A continuación, Entsagen, WAB 14, para soprano o tenor, coro y piano u órgano; Tota Pulchra Est, WAB 46, una antífona de 80 compases en modo frigio para tenor solista, coro y órgano, compuesta en 1878, y Christus Factus est, WAB 10, un gradual para coro, tres trombones y cuerdas ad lib, compuesto para el Jueves Santo. In veni David, WAB 19, es un ofertorio para coro masculino y cuatro trombones, compuesto en 1868; Liberame II, WAB 22, para coro, tres trombones, órgano, violonchelo y contrabajo, fue compuesto para la misa del prelado Michael Arneth. Y, por último, el Salmo 22, WAB 34, un salmo de la Biblia Sacra Vulgata para coro y piano, compuesto en 1852.

Solistas Ensamble de Bellas Artes desarrolla su actividad artística abarcando los principales géneros de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio, ópera de cámara, opereta, zarzuela, música coral y coral sinfónica, revista musical y canción de arte, así como en el rescate de música antigua.

Las presentaciones serán el viernes 6 a las 20 h en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico) y el domingo 8 a las 14 h en la Parroquia de la Asunción de Santa María Nonoalco (Alejandro Allori s/n, Santa María Nonoalco, Álvaro Obregón). En San Ildefonso los boletos tendrán costo de $50 (descuentos habituales) y se podrán adquirir en la taquilla del recinto. En la Parroquia la entrada será libre. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More