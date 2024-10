Solistas Ensamble Dedica Su Gala Anual A Johannes Brahms

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, dedica la Gala anual de Solistas Ensamble de Bellas Artes a Johannes Brahms, genio del romanticismo alemán que escribió cerca de 300 canciones.

El programa musical comenzará con uno de los dos motetes que compuso para coro mixto a capella, es decir, para coro sin acompañamiento instrumental: Warum ist das Licht Gegeben dem Mühseligen (¿Porqué ha sido dada luz para el cansancio del alma?). Está estructurado en cuatro movimientos, tres de ellos inspirados en versículos bíblicos de la traducción de Martín Lutero; primero, Job 3:1-26, pasaje lleno de preguntas existenciales sobre la miseria de la vida humana; segundo, Lamentaciones 3:41, una petición para volver a Dios; tercero, Santiago 5:11, un comentario sobre el libro de Job, recordando su paciencia y llamando felices a los que perseveran en la fe. El último movimiento está inspirado en la primera estrofa del himno de Lutero Mit Fried und Freud ich fahr dahin (En paz y con gozo sigo mi camino).

A continuación, llegará el turno a los Liebeslieder (Canciones o valses de amor), que son un conjunto de temas que Brahms escribió para coro y piano a cuatro manos. Aparecieron publicados en dos partes, con dos números de opus diferentes: Op. 52 y Op. 65.

Se trata de una serie de canciones (Lieder), un género muy popular en la Alemania de su época, de gran complejidad compositiva que se acomodan en conjuntos vocales de disposiciones diferentes. Hoy en día forman parte del repertorio coral estándar, sin embargo, se cree que Brahms los escribió para que fuesen ejecutados por aficionados en el hogar o en reuniones informales y no por profesionales o para ser tocadas en salas de concierto. El Op. 52 consta de 18 piezas y el Op. 65 de 15 y todas serán interpretadas, debido a que son piezas breves. Casi para terminar, el público apreciará las Zigeunerlieder, Op. 103, un conjunto de 11 canciones gitanas (traducciones al alemán de canciones tradicionales húngaras realizadas por Hugo Conrat), publicadas en 1888 con temática de amor correspondido, alegre y sentimental.

La Gala cerrará con dos obras de César Franck: Dextera Domini, que significa “a la diestra del padre”, un ofertorio dedicado al día de la Pascua, compuesto originalmente para cuatro voces y orquesta, órgano o contrabajo y el Salmo 150, FWV 69, obra de alabanza compuesta igualmente para coro a cuatro voces, orquesta y órgano o contrabajo.

Solistas Ensamble de Bellas Artes desarrolla su actividad artística abarcando los principales géneros de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio, ópera de cámara, opereta, zarzuela, música coral y coral sinfónica, revista musical y canción de arte, así como en el rescate de música antigua y esta Gala será muestra fehaciente de ello, regresando a lo primordial: la sonoridad de la voz, acompañada por un piano. Su director artístico desde 2017 es Christian Gohmer, quien en esta ocasión también se sumará al piano en las obras que son a cuatro manos.

Los boletos tienen costo de $160, $120, $80 y $60 y se pueden adquirir en taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través del siguiente link goo.su/lCTWltQ. Para más información se puede consultar la página y redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

