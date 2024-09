Solistas Ensamble De Bellas Artes Celebra Sus 40 Años Con Un Programa Dedicado A Lo Mejor Del Teatro Musical

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, continúa con la programación de actividades por el 40 aniversario de Solistas Ensamble de Bellas Artes, con dos presentaciones dedicadas al teatro musical, género que pocas veces aborda la agrupación artística dirigida por Christian Gohmer.

En estos conciertos, que se llevarán a cabo el viernes 20, a las 20:00 h, y domingo 22, a las 18:00 h, en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, el público disfrutará algunas icónicas piezas de las más afamadas obras de este género: Empty Chairs at Empty Tables, On my Own, I Dreamed a Dream y Do you Hear the People sing?, de Los Miserables (Les Misérables), con letras en inglés de Herbert Kretzmer y música de Claude-Michel Schönberg, la cual se estrenó en Londres en octubre de 1985, lo que la convierte en el musical de mayor duración en el West End con más de 15 mil funciones hasta la fecha.

El público también podrá disfrutar de I feel Pretty, María y Somewhere, de Amor sin barreras (West Side Story), una adaptación moderna de Romeo y Julieta, con letras de Stephen Sondheim y música de Leonard Bernstein, que estrenó en 1957, marcando un punto de inflexión en el género al abordar problemáticas sociales de la época, mientras que de Cabaret escucharemos Willkommen y Money, Money, con letras de Fred Ebb y música de John Kander, al igual que Where you´re Good to Mama y Razzle dazzle, de Chicago, de los mismos autores, cuya mancuerna creativa terminó realizando la mayoría de las canciones que cantarían Liza Minelli y Chita Rivera, dos de las actrices más icónicas de Broadway.

Además, se escucharán obras de Cats, El violinista en el tejado (The Fiddler on the Roof), Anastasia, El hombre de la Mancha, La novicia rebelde (The Sound of Music), así como la clásica Over the rainbow de la película El mago de Oz (The Wizard of Oz). Con este programa, Solistas Ensamble de Bellas Artes, así como su director artístico, Christian Gohmer, darán muestra una vez más de su versatilidad al abordar repertorio que requiere una técnica vocal distinta a la operística y estarán acompañados por un ensamble musical conformado por teclado, metales, contrabajo y percusiones.

El teatro musical es una forma de representación teatral que combina varios aspectos indispensables: canciones, diálogos, actuaciones y danza. Estos deben conjugar de una manera perfecta para transmitir la esencia de la historia que se narra. Aunque se puede considerar que tiene sus raíces en la comedia de la antigua Grecia que mezclaba coros, música y danza, y que ha pasado por diversas formas de representación a lo largo de la historia de Occidente, como son las piezas conocidas como mascaradas en el siglo XVI, el vodevil, las operetas, la ópera y la zarzuela, llegó a la forma en la que lo conocemos hoy a finales del siglo XIX, debido a una casualidad, como en muchas ocasiones llega a suceder en las artes: en 1886 un grupo de ballet de Nueva York ensayaba una nueva obra y un problema interno los llevó a quedarse sin sala de ensayo. Un productor que trabajaba en un texto teatral les ofreció la suya, el teatro Niblo’s Garden de Broadway, con la condición de que mezclarán la danza con su texto teatral y así fue como nació The Black Crook.

Desde principios del siglo XX a estas obras se les ha denominado “musicales” y gran parte de ellas han sido llevadas al cine, lo que ha incrementado su exposición y alcance. Londres fue la primera ciudad que se convirtió en el centro de este fenómeno, en el llamado Theatreland, que son los teatros ubicados en el barrio West End, seguida por Nueva York, específicamente, en la afamada avenida Broadway, donde se concentran los mejores teatros para realizar este tipo de obras; 41 para ser más exactos.

Si bien son muchos los compositores y letristas de teatro musical, hay algunos que han marcado un antes y un después, como Stephen Sondheim de Sweeney Todd; Andrew Lloyd Weber de Evita, Cats y The Panthom of the Opera y Jerry Herman de Hello, Dolly!

Los conciertos se llevarán a cabo el viernes 20 a las 20_00 h y domingo 22 a las 18:00 h en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma y Campo Marte) y serán de entrada libre. Para más información consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

Comments

Join Team BroadwayWorld Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers. Learn More