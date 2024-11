Sergio Sánchez Santamaría Ofrecerá Una Visita Por La Exposición El Nahual Gráfico En El Museo Nacional De La Estampa

En el marco de la Noche de Museos, el Museo Nacional de la Estampa ofrecerá una visita guiada por la exposición Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico, con la participación del artista y el curador Fernando Gálvez, este miércoles 27 de noviembre a las 18:30 h.

Los participantes harán una revisión de los diversos ejes temáticos que el artista, nacido en Tlayacapan, Morelos, ha abordado a lo largo de su trayectoria en la gráfica, así como de los sucesos personales que ha vivido en su transitar entre la Ciudad de México y su lugar de origen.

La muestra retrospectiva rescata por primera vez el arte de este creador que, por un lado, da continuidad al trabajo de grandes grabadores del Taller de Gráfica Popular (TGP) y, por otro, lo renueva al introducir elementos contemporáneos y un estilo propio que comparte con más de 37 mil personas alrededor del mundo a través de redes sociales.

Su obra es como el avance en zigzag de una patineta, su trabajo oscila entre el pasado prehispánico y la realidad contemporánea de las tocadas de rock, entre las imágenes y los imaginarios campesinos de su pueblo natal en Morelos, entre los escenarios y los personajes urbanos de la Ciudad de México, la megalópolis, donde ha pasado gran parte de su carrera.

También su trabajo viaja entre mundos oníricos o tradiciones fantásticas de los pueblos indígenas y el realismo de las denuncias sobre las atrocidades políticas, las semillas transgénicas o la migración. También ha transitado por técnicas tradicionales, como la xilografía, el grabado en metal o la litografía, pero ha terminado por hacer muchos de sus trabajos en esgrafiado, llegando a una copia única de sus trabajos, pero similar visualmente al linóleo o la xilografía que generan originales múltiples.

En la exposición, que da cuenta de casi tres décadas de trayectoria del artista, se pueden ver las diversas temáticas que aborda Sánchez Santamaría, desde el clásico retrato donde registra los rostros de cineastas, rockeros o colegas grabadores, así como placas de linóleo, estampas, grabados de gran formato, además de discos LP, guitarras, patinetas intervenidas, posters de conciertos —como el último de la Maldita Vecindad en el Zócalo capitalino— y una serie de playeras y sudaderas.

En una de sus obras, un joven se transfigura en caballero águila, tan alto ha sido su salto en la tabla rodante que ya es un mito entre la banda, y el artista lo glorifica con su traje ritual y su yelmo emplumado; sin embargo, permanece anclado en nuestro tiempo por medio de sus tenis y su tabla.

Asimismo, se puede ver a Zapata como un nahual que eternamente deambula por el tiempo en su cauda de transformaciones, pero los campesinos de hoy están en pie de lucha con máscaras antigases, pues actualmente les hacen la guerra con armas y sustancias químicas.

Cabe señalar que como parte del programa público de la exposición, el 30 de noviembre se llevará a cabo el taller Nahuales entintados, impartido por Sergio Sánchez, en el cual hablará de los principios básicos de esta técnica gráfica, tomando como referencia a los nahuales, seres míticos que son recurrentes en su obra.

El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, colonia Centro. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

