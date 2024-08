Rutas Hacia Siqueiros Inicia Con La Charla Sujetos Nuevos, Aspectos Nuevos, A Cargo De Guillermina Guadarrama

“David Alfaro Siqueiros es un artista que fascina porque siempre hay algo nuevo. Yo pensé que ya lo había dicho todo, pero no”, dijo la investigadora Guillermina Guadarrama, cuya charla Sujetos nuevos, aspectos nuevos dará inició al Seminario Rutas hacia Siqueiros, que se llevará a cabo del 10 de agosto al 7 de septiembre, los sábados a las 11:00 h, en la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario luctuoso del artista.

“Su vida misma es muy interesante, su forma de conocer, porque fue un artista muy volcánico”, dijo y refirió que todavía hay mucho que aprender de Siqueiros, no solo desde su obra, sino también “de sus textos”, uno de los cuales abordará en su intervención, Tres llamamientos de orientación actual a la nueva generación americana, publicado en 1921, en Barcelona, España.

La especialista tomará como punto de partida la frase que lanza en ese primer manifiesto: ‘sujetos nuevos, aspectos nuevos’, porque a través de ella señala que lo importante no es la influencia que puedan tener los grandes maestros en los artistas, sino cómo retomarlo, representarlo y hacer una obra novedosa y contemporánea”.

Recordó que, al inicio de su carrera, Siqueiros pasó mucho tiempo en Europa y sobre él tuvieron gran impacto los artistas renacentistas, lo cual se observa en las cajas plásticas y el primer mural que hizo para la Escuela Nacional Preparatoria. “Pero a él, que estuvo en Francia, España e Italia, donde conoció los murales del cuatrocento y el cinquecento, lo inspiran, no los copia”.

Agregó que en ese manifiesto llama a todos los artistas del continente a que, como los de las vanguardias europeas, encuentren inspiración en las culturas antiguas, pero señala las prehispánicas, mexica, maya e inca, para tomar esa esencia, no para copiar, porque sabía, por ejemplo, que (Pablo) Picasso se había inspirado en el arte africano.

“Quiero empezar por ese primer viaje al extranjero, porque lo marcó. A partir de ahí desarrolló toda esa capacidad que desplegó en su obra. Siqueiros conoció La última cena, donde (Leonardo) da Vinci experimentó con temple y yeso, y vio no solo a un artista excepcional, sino a un científico, y es lo mismo que pasa con él, fue un artista y un científico”.

Comentó que de Europa llegó con una gran agitación política, ideológica y artística, y eso se ve en los cambios radicales de sus murales, en las herramientas y en las experimentaciones que hizo. “Todavía hay mucho que aprender del artista, sobre todo los nuevos creadores.

“Los artistas deben leer, pero muchos no lo hacen. Siqueiros leía, escribía y era un artista que experimentaba mucho. Se encantó con la cámara fotográfica, él la usaba porque estaba buscando los nuevos avances tecnológicos del momento. No me imagino qué hubiera hecho con el avance tecnológico actual. Solo hay que recordar que el Polyforum Cultural Siqueiros es el ejemplo de la integración plástica más contundente, donde usó materiales totalmente ajenos al arte, lo cual le valió críticas”.

También refirió que en la forma de trabajar de Siqueiros hay una pedagogía de la que se puede aprender: “El colectivismo era muy importante para él, donde buscó formar esa conciencia artística y social respecto del trabajo en grupo y trató de informar a las nuevas generaciones de artistas sobre las nuevas herramientas que iba descubriendo. Siempre nos referimos a sus murales, pero no nos damos cuenta de que en cada trazo también hay otras manos guiadas por él y, a lo mejor, otros temas”.

En los años treinta, retomó el Taller de la Gráfica Popular (TGP) y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Propuso otra forma de enseñanza que llevó a su taller de Estados Unidos, al que asistían artistas como Jackson Pollock.

Guadarrama resaltó que de Siqueiros hay que aprender sobre sus constantes innovaciones. Él supo aprovechar toda la tecnología de su momento, usó otro tipo de herramientas y técnicas, por eso habla de “sujetos nuevos, aspectos nuevos”, porque el artista tiene que estar experimentando toda la vida, de otra manera se queda estancado en una forma y ya no pasa de ahí. Además, el mercado y el público también lo exigen, algo que Siqueiros tenía presente, dijo.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More