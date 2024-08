Reflexionan Sobre Los Trabajos De Colaboración Con Pueblos Originarios Y Grupos De Creadores Chihuahuenses

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), llevará a cabo la charla Iniciativas de colaboración con pueblos originarios y grupos de creadores chihuahuenses, con Judith Angélica Campos González, viernes 23 de agosto a las 19:00 h.

Judith Campos, especialista en diseño y arte, compartirá su experiencia en el diseño con creadores de la cultura rarámuri, su labor como jueza en concursos y su papel como curadora en una exposición de obra artesanal producida en el estado de Chihuahua.

La expositora señaló que la relevancia de la charla, en el marco de la propuesta expositiva Arte y Resistencia: Colectivo de Creación con Sentido Social, “con la que compartimos la necesidad de divulgación del trabajo de los distintos grupos de pueblos originarios y de artesanos, así como el trabajo académico realizado desde distintas iniciativas, que siguen diversificando en nuevas colaboraciones en donde el diseño refleja las manifestaciones artísticas y artesanales que se dan en la región”.

La conferencia abarcará tres áreas de trabajo que, desde 2013 hasta la fecha, se han realizado en distintos momentos, atendiendo diversas necesidades y colaboraciones con el pueblo rarámuri, con ceramistas de Mata Ortiz y sobre la vinculación académica de estudiantes e investigadores con algunos grupos de artesanos y/o productores chihuahuenses, indicó Judith Campos.

El trabajo con el pueblo rarámuri se enfoca en su creación artesanal, objetual, utilitaria y su integración en investigaciones y exposiciones con otros creadores chihuahuenses.

Respecto a la colaboración con los ceramistas de Mata Ortiz —población mexicana que conserva la tradición alfarera de más de 600 años en Paquimé— consiste en la realización de proyectos de exhibición y promoción de sus piezas cerámicas, así como de investigación sobre sus procesos creativos.

Finalmente, el tema relacionado con la vinculación académica de estudiantes e investigadores con grupos de artesanos y/o productores chihuahuenses va encaminado al desarrollo de proyectos con sentido social.

Judith Angélica Campos González es maestra en Estudios de Procesos Creativos en Arte y Diseño. Es docente en las licenciaturas de Diseño industrial y Diseño gráfico desde hace 18 años. Es autora de artículos académicos bajo la línea de investigación en las artesanías, entre ellas la cerámica, cestería, vestimenta y libro-arte, regularmente en vinculación con pueblos originarios y grupos creadores de Chihuahua.

Ha trabajado en la promoción de piezas artesanales en exposiciones, y realizando el trabajo de curaduría y museografía de las mismas. Actualmente colabora en grupos de investigación que fomentan el desarrollo social y cultural de los artesanos en Chihuahua. La conversación tiene como propósito dar a conocer la colaboración por parte de algunos docentes del departamento de Diseño del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con instituciones públicas y privadas, académicos y artesanos del estado.

MACJ se ubica en Circuito José Reyes, 3310 Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Horario de visita, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00 h.

