Reflexionan Especialistas Sobre Los Posgrados De Investigación Del Inbal En El Contexto Educativo De México Y Latinoamérica

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza), realizaron el Foro de Posgrados de Investigación: Investigar para pensar las artes, encuentro que reunió a docentes, exalumnos y titulares de escuelas y centros de investigación del Inbal, así como a expertos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Veracruzana y la Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante dos días (4 y 5 de septiembre) en el Aula Magna José Vasconcelos, Centro Nacional de las Artes, las y los expertos discutieron y reflexionaron sobre los procesos de investigación que se llevan a cabo en los programas de posgrado del Inbal y en otras instituciones, así como los retos y necesidades de la educación artística en el país.

Al inaugurar el encuentro, la coordinadora de la Maestría en Investigación de la Danza del Cenidi Danza, Mayela Ayala, destacó que el foro se configuró para dialogar y estrechar lazos entre las diversas especialidades, incluyendo la maestría en Teoría Crítica del Diseño, de la Escuela de Diseño, y el Doctorado en Artes (Davei), ambos del Inbal, además de abrir un espacio para reconocer la voz de los egresados de los posgrados de investigación y reflexionar sobre su desempeño académico y profesional.

Por su parte, la directora del Cenidi Danza, Ofelia Chávez de la Lama, subrayó la importancia de visibilizar los posgrados de investigación del Inbal en el contexto educativo de México y Latinoamérica, fomentando redes de conocimiento e intercambio que contribuyan a la formación de nuevos modelos en las artes.

Finalmente, la titular de la Sgeia, Mónica Hernández Riquelme, enfatizó que el Inbal aspira a ser el mejor sistema de educación e investigación artística del país; además resaltó la oferta educativa de la institución, con 56 programas de estudio y 303 salidas profesionalizantes.

El foro se dividió en tres temas de importancia: Reflexiones sobre los Posgrados de Investigación de las Artes; Para qué y cómo formar investigadores en las artes hoy, y Perspectivas y alcances de los posgrados de investigación en Artes en México y en Latinoamérica, dividido en cinco mesas de trabajo y concluyó con la conferencia de Eduardo Andión, de la UAM.

