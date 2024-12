Reconocen A Escritoras Y Escritores En Lenguas Originarias Con Los Premios Casa 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en conjunto con el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), llevaron a cabo la ceremonia de los Premios CaSa 2024.

Los Premios CaSa de Creación Literaria 2024 emitieron convocatorias para los idiomas: Zapoteco, Tu'un savi (mixteco), Énná (mazateco), Ju jmi (chinanteco) y Ombeayiüts (Huave). Los escritores participaron en una de las cinco categorías: poesía, narrativa, canción, literatura infantil y textos basados en la tradición oral. En total, fueron recibidos más de 300 trabajos entre las cinco lenguas.

Al tomar la palabra, el director del Centro de las Artes de San Agustín, Daniel Efrén Brena Wilson, agradeció a los participantes y dijo estar emocionado de conocer a los ganadores después de meses de trabajar en las convocatorias y recibir los trabajos: “(Los Premios CaSa) Son uno de los compromisos más importantes que ha asumido este centro, desde el 2010 que Francisco Toledo convocó por primera vez a hablantes de zapoteco a escribir cuentos, poemas y canciones”.

Destacó que, después de casi 15 años de la primera convocatoria, se han recibido alrededor de 2 mil 300 trabajos en ocho idiomas distintos, y con los ganadores de esta edición se habrán premiado a 199 ganadores con casi seis millones de pesos. De igual forma, mencionó que, gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú, han transcurrido cinco ediciones en las que se reconoce la labor destacada de una persona que promueva alguna de las lenguas originarias de nuestro país.

Por su parte, la encargada de despacho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Alma Rosa Espíndola Galicia, en el contexto de la proclamación del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se congratuló por los 14 años de la implementación de los Premios CaSa, los cuales promueven la creación literaria y buscan sensibilizar y promover la diversidad de las lenguas indígenas.

“Celebramos que la convocatoria sea un puente para fomentar sinergias interinstitucionales y que promueve el fortalecimiento de las lenguas indígenas a nivel regional y comunitario. Reconocemos a la familia del maestro Francisco Toledo por continuar con el entusiasmo para seguir con este premio”.

Al felicitar a los ganadores, refirió que su obra es un acto de resistencia, y que el uso de sus lenguas en textos escritos es reconocido en la actualidad: “Contribuye en la recuperación del prestigio de sus lenguas, coadyuva al fortalecimiento de la lectura y contribuye en crear ambientes letrados a través del disfrute de las literaturas en lenguas indígenas”.

La coordinadora nacional de Literatura, Nadia López García, refirió que los Premios CaSa es un evento que celebra la diversidad lingüística de México, reconocimientos que honran el talento y contribuyen a preservar las lenguas originarias, y destacó que, al ser una plataforma para la creación literaria en cinco categorías, ningún otro premio a nivel nacional literario congrega tantas categorías.

“Cada edición nos recuerda que nuestras lenguas originaras no solo son un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad de los pueblos y de las personas, a la vez de la memoria y la resistencia cultural”, explicó.

Mencionó que fue a partir de 2020 cuando el INBAL, a través de la CNL, se sumó a esta participación con el objetivo de fortalecer el panorama literario en lenguas originarias, convocando a escritores en la lengua énná (mazateco), y felicitó a los ganadores, al referir que esta distinción “no solo celebra sus aportaciones literarias, sino que también destaca la fuerza cultural de nuestras lenguas originarias como puentes de identidad y memoria”.

Las instituciones convocantes de Premios CaSa 2024 fueron: Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inalil) y del INBAL, a través de la CNL; el gobierno del estado de Oaxaca, por medio de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta); Centro de las Artes de San Agustín; Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo; la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y la Editorial Calamus.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More