Reconoce El Inbal La Trayectoria De La Escultora Geles Cabrera Y La De Los Muralistas Arturo Estrada Y Guillermo Monroy

El Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), otorga las Medallas Bellas Artes como la máxima distinción a quienes hacen de su vida un aporte permanente, creativo e innovador al patrimonio artístico de México y a quienes contribuyen a enriquecer la vida cultural de un país diverso, a quienes dialogan con las presentes y futuras generaciones y a quienes ponen en alto el nombre de México a nivel internacional.

Hoy es un día histórico, afirmó la titular del Inbal, Lucina Jiménez López, al retomar la frase “honor a quien honor merece”, al entregar las Medallas de Oro de Bellas Artes a la escultora Geles Cabrera (2023) y a los artistas Arturo Estrada y Guillermo Monroy (2024), a quienes reconoció como “grandes figuras que en verdad tejieron el lienzo de la plástica mexicana y que le dieron rostro y figura a la creación de este siglo XX que caracterizó a México precisamente por su espíritu de lucha social.

En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia del representante de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, el titular del Sistema de Apoyo a la Creación de Proyectos Artísticos y Culturales, Luis Tareke Ortiz, la Dra. Lucina Jiménez refirió que fue un siglo que transformó al país, “pero que nada de esa transformación hubiera podido ser transmitida desde el corazón y desde el afecto si no hubiera sido por nuestros grandes artistas, si no hubiera sido por quienes pusieron en los lienzos, en los muros, en todas las expresiones artísticas, aquello que esta sociedad soñaba, aquello que esta sociedad planteaba como una posibilidad de nueva existencia”.

Durante la entrega del máximo reconocimiento que hace el Estado mexicano a las y los artistas y creadores, la titular del Inbal reconoció que los galardonados representan “ese vínculo entre la historia moderna del México que transitó desde reconocer el valor del arte como un lenguaje universal, hasta la forma en que construyeron escuela, su propio lenguaje y un camino para las siguientes generaciones. Protagonistas de múltiples batallas, no solo en lo artístico, sino en lo político y social, y en aquellas luchas donde no había que guardar silencio.

Con una ovación de pie recibieron a los artistas, quienes se encontraban acompañados por familiares, amigos y colegas, así como el jurado, que estuvo integrado por la investigadora Miriam Kaiser y los artistas Arnaldo Coen y Mónica Meyer.

Durante la entrega del reconocimiento a la escultora Geles Cabrera, su hijo Rafael Cano Cabrera, además de agradecer el reconocimiento, le dirigió unas sentidas palabras a la artista: “El trabajo de ser creador implica una intención profunda de expresar su propio mundo y cuando logras que los espectadores puedan ser parte de ese mundo, apreciarlo, es cuando logras el reconocimiento por tus iguales. Sabes que lo has hecho bien y que perdurara en el tiempo”.

Asimismo, el escultor Pedro Reyes, al dedicarle unas palabras y rememorar su colaboración con la artista, reconoció que le ayudó a entender que “ella se lanzaba a la escultura con sus manos y que esas piezas maravillosas salen del corazón”, en un contexto donde el arte de este siglo (el conceptual) “necesita de grandes teorías, grandes justificaciones, y parecería que hiciéramos lo posible para no coger un lápiz o un pedazo de arcilla”. Recordó que ella fue la primera mujer en abrirse camino en una disciplina dominada por hombres e invitó al público a conocer su obra, “porque es una persona que ha experimentado toda su vida y reinventado la práctica de la escultura”.

Al recibir la medalla, Arturo Estrada, quien recientemente cumplió 99 años, expresó: “Hoy fue un día muy especial para mí, y me siento profundamente honrado de estar aquí, frente a ustedes, para recibir este reconocimiento a mi trayectoria como pintor”.

Expresó que para él fue fundamental haber convivido con los más grande pintores mexicanos (entre ellos Diego Rivera y Frida Kahlo): “Cada encuentro, cada conversación, cada intercambio ha sido una fuente invaluable de inspiración y aprendizaje. La oportunidad de haber trabajado a su lado y de haber sido parte de ese tejido creativo es un regalo que atesoro profundamente”.

Agregó: “Cada trazo, cada color y cada composición que he plasmado en la obra están imbuidos de la sabiduría del espíritu de aquellos con quienes tuve el honor de convivir”. Asimismo, resaltó que una parte fundamental de su carrera fue como profesor: “Me enorgullece muchísimo haber tenido la oportunidad de formar a alumnos en el área de la plástica, transmitir el conocimiento, las técnicas y, sobre todo, la pasión por el arte a las nuevas generaciones. Ver a mis estudiantes desarrollar su propio estilo y encontrar su lugar en el mundo del arte es una satisfacción que no tiene comparación. Ellos son el presente de la plástica mexicana y saber que he podido contribuir a su formación es motivo de una gran satisfacción personal. Este reconocimiento no solo celebra mi trabajo y mi creación, sino que también rinde homenaje a aquellos que me han acompañado, a mi familia, a mis colegas y alumnos”.

Por su parte, Guillermo Monroy, al recibir la presea, expresó que, como luchador de izquierda, la lucha social “forma parte de mi completamente con una sensibilidad revolucionaria y plástica que llevo en mi entraña. No podría pintar si no estuviera en la lucha social”, dijo al recordar su formación junto a Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, José Chávez Morado y Raúl Anguiano: “A todos ellos muchas gracias, porque forman parte de mí, de mi lucha por los campesinos, obreros mexicanos, por los estudiantes, por todos los que luchan por estar bien”.

Finalmente, emocionado pidió un aplauso “por nuestro querido México, que nos obliga a seguir luchando por la cultura, por el arte, por la poesía y pido un aplauso por el Inbal, para que no muera. Nosotros formamos un todo que es por la cultura, el amor y la paz”.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More