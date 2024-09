Reconoce El Inbal La Creatividad De Niñas Y Niños En La 2ª. Exposición Del Concurso De Dibujo Y Pintura Infantil: México Y Su Historia

Con gran entusiasmo se inauguró la exposición que presenta los mejores trabajos de niñas y niños participantes en el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil: México y su Historia, certamen convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través de la Sección de Enseñanzas Artísticas (SEA).

La exhibición, que permanecerá hasta el 29 de septiembre en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluye 110 obras seleccionadas de un total de 731 trabajos; este año el tema es Las frutas y los vegetales de México a través de tu mirada y la pintura de Rufino Tamayo, en el marco del 125 aniversario del natalicio del destacado artista mexicano.

Durante la ceremonia de premiación se reconoció a las y los niños ganadores, quienes recibieron diplomas y menciones honoríficas por sus obras. La directora de Promoción Cultural de la SHCP, Araceli Batalla Álvarez, destacó la importancia del concurso, señalando que promueve valores como la convivencia armónica y hábitos saludables, además de integrar diferentes áreas del conocimiento; asimismo, el director de Asuntos Académicos de la Sgeia, Luis Manuel Montes, reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los docentes y familiares para acompañar a las y los futuros artistas.

La y los docentes Janneth Baltazar, Colberdt Cortés López y Eligio Ávila, de la SEA, coincidieron que la experiencia es significativa para las y los niños, permitiéndoles explorar su creatividad al elegir los materiales con los que desean trabajar. "A nivel docente, se sensibilizó a las y los participantes sobre la historia de las frutas y de cómo plasmar esta interpretación del mundo. Nosotros también aprendemos a impartir mejor la docencia artística", comentó Colbert.

La Sección de Enseñanzas Artísticas se dedica a la formación en artes plásticas de niñas y niños de 6 a 12 años, inscritos en escuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública, abarcando desde primero hasta sexto grado, así como en 11 Talleres de Arte y Producción que reciben a población de todas las edades, desde infantes hasta adultos mayores.

