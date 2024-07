Recibe María Del Carmen Bojórquez Nombramiento Como Directora De La Escuela Nacional De Danza Clásica Y Contemporánea 2024-2028

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), anunció que la maestra María del Carmen Bojórquez continuará al frente de la dirección de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc) por un periodo de cuatro años más, hasta el 2028.

En ceremonia protocolaria, al recibir su nombramiento, agradeció la confianza de las autoridades por ratificar su gestión al frente de la escuela y dijo que tiene importantes proyectos por realizar: “Estamos iniciando un nuevo plan de estudios en Danza clásica y hacemos la revisión en Contemporáneo”.

Hizo eco del compromiso institucional para con las juventudes en el entendido de que demandan nuevas pedagogías. “Sabemos y defendemos muchas tradiciones de enseñar y nos hemos ido adaptando en estilos, formas y eso es parte de un gran logro de la escuela. Está actualizándose todos los días y tenemos comprensión de que las y los jóvenes son de otra generación y demandan otro tipo de atención”.

La ceremonia contó con la presencia de la titular de la Sgeia, Mónica Hernández Riquelme, quien reconoció la labor de la maestra Bojórquez y la importancia de continuar fortaleciendo el sistema educativo del Inbal. "Estamos comprometidos con ofrecer una educación de calidad que responda a la diversidad y particularidad”.

María del Carmen Bojórquez se ha desempeñado en el campo de la enseñanza, gestión y difusión de la danza y las artes en general. Ha sido coordinadora nacional para el Inbal, directora de Desarrollo Cultural en Baja California, coordinadora operativa de la Red noroeste de Festivales de Danza y fundadora del grupo Paralelo 32 de Danza Contemporánea.

