Recibe Luis Daniel Gutiérrez Salinas El Premio Bellas Artes Baja California De Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández” 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el gobierno del estado de Baja California, por medio de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Servicios Culturales de esta entidad, entregaron el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández” 2024 a Luis Daniel Gutiérrez Salinas por su obra Mariana viene cada mañana. La ceremonia se llevó a cabo en el Foro Experimental del Centro de las Artes de Baja California en Mexicali (Ceart).

El presídium estuvo conformado por la directora del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, Alma Delia Abrego Ceballos; el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda; el subsecretario de Cultura Comunitaria para el Bienestar, Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal; el ganador del galardón, Luis Daniel Gutiérrez Salinas, y el director Editorial y de Fomento a la Lectura, Francisco Javier Fernández.

En su turno, Luis Daniel Gutiérrez alentó a la asistencia de la ceremonia, en su mayoría joven, a perseguir sus objetivos, por más lejanos que estos parezcan y confesó que todavía no le parece una realidad el hecho de haber sido premiado con este galardón.

“Uno siempre puede lograr un sueño. En el caso del teatro, nos dedicamos a hacer de todo: actuar, dirigir, producir, etcétera. Pero en este hacer y en el arte en general también podemos cumplir nuestras metas y lograr nuestros sueños. Este es un sueño para mí: Haber recibido este premio tan importante para la dramaturgia y que han ganado personas que admiro, a veces no me lo creo. Me siento muy afortunado de que mi obra haya resultado ganadora y me da gusto ver a tantos jóvenes en esta ceremonia”, celebró. Exhortó reiteradamente a los jóvenes a tomar el rumbo que decidan para sus vidas, en el arte o en cualquier área. Hizo hincapié en que no hay que desistir cuando los planes no resultan como se esperaban y que se trabaje arduamente para alcanzar los objetivos. “Sólo quisiera decirles que no desistan de sus sueños; si las cosas no llegan a darse como quiere, no las dejen a un lado. Deben persistir, insistir y siempre seguir, porque, en algún momento las cosas que desean se van a dar. Si a alguien le interesa la literatura, el teatro o alguna de las ramas artísticas, en un futuro ustedes pueden ser quienes estén de este lado de la mesa”, finalizó.

Por su parte, Héctor Romero Lecanda anunció que cada obra galardonada será llevada a escena a través del gobierno de Baja California, así como de la Secretaría de Cultura federal y del Inbal. Además, subrayó la importancia del relevo generacional de las personas escritoras en el país.

“Nos unen muchos proyectos y hemos firmado un convenio de colaboración entre Baja California y el Inbal. En este convenio trabajamos temas relacionados con el patrimonio, la educación artística y con el desarrollo y la producción de las artes. Me da un enorme gusto entregar este premio a Daniel, un escritor joven. Este relevo generacional que se da a nivel nacional es muy importante. Los últimos premios de literatura y también los más importantes los han ganado jóvenes que no llegan a los 40 años”, puntualizó.

De la misma forma, invitó al público a escribir sus propias historias, poemas, cuentos, ensayos, obras de teatro, etcétera, pues en un futuro cercano podrían ser textos premiados y llevados a escena. “Todas sus historias se pueden escribir y llevar a escena. El Ceart es un buen lugar para empezar a hacerlo, para formarse y llevarlo a cabo. No queremos que estas historias se queden solamente en la entrega de un cheque, de un reconocimiento, en un documento, en un aplauso y adiós. Queremos que se monten, que se vean en un escenario y por eso pactamos el compromiso —entre el Inbal y la Secretaría de Cultura de Baja California— de montar esta obra y las que vengan de este certamen. En Tijuana ya hay una sede regional de la Compañía Nacional de Teatro, es cuestión de juntar todas las voluntades, los recursos vendrán y los premios “Luisa Josefina Hernández” se verán reflejados en un escenario a partir de hoy”, finalizó.

Al tomar la palabra, Fernández Acévez expresó su deseo de que la obra del autor galardonado sea aún más reconocida gracias a este premio y que se conozca en todo Baja California. “Todo nuestro trabajo y esfuerzo está destinado a ustedes, los lectores jóvenes, para que puedan disfrutar de grandes obras literarias. Algunos de los libros que llegan a sus manos, quizá, son de autoras y autores de otro país, de otra época; algunos tal vez ya fallecieron, pero el legado que dejaron resulta valioso para las nuevas generaciones”, comentó.

El subsecretario de Cultura Comunitaria para el Bienestar, Carlos Adolfo Gutiérrez dio lectura al acta deliberativa en la que el jurado —conformado por la dramaturga Jimena Eme Vázquez; el dramaturgo, actor y académico Mario Cantú Toscano, y el escritor y dramaturgo Ángel Hernández— hace constar que la obra Mariana viene cada mañana fue la galardonada al considerar que el texto tiene una estructura y secuencia sólidas, así como un lenguaje poético que presenta variaciones y cambios de ritmo que favorecen el seguimiento de la trama.

Luego, Ábrego Ceballos alentó a las personas asistentes a escribir teatro y participar en los certámenes, pues, afirmó, las artes sí pueden ser una forma y un sostén para la vida. Igualmente invitó al público a acercarse al Centro Estatal de las Artes para descubrir, alentar o reafirmar sus conocimientos en el área artística de su interés.

Sobre el autor, comentó que “es un dramaturgo multipremiado y con mucho talento. Es donde notamos muchas similitudes y talento que hay en los estados fronterizos de todo México en las disciplinas del arte. Pareciera que estamos lejos de la capital del país, pero la frontera es un lugar de resistencia donde el arte, la cultura y la creatividad hierve a lo largo y ancho de nuestro territorio”.

