¿Quieres Que Te Lo Lea Otra Vez? Invita A Niñas, Niños Y Adolescentes A La Lectura De El Príncipe Feliz Y Otros Cuentos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante Extensión Cultural, invitan al ciclo de lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez?, este sábado 23 de noviembre a las 12:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En esta ocasión el ciclo dedicado a niñas, niños y adolescentes llevará a cabo la lectura de El príncipe feliz y otros cuentos, de Oscar Wilde, en el marco del 170 aniversario de su natalicio. Este programa permite que las niñas, niños y adolescentes puedan conocer a autoras y autores, pero, sobre todo, puedan acercarse de una forma lúdica y divertida a la lectura y los libros.

Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo, famoso por su ingenio y su sarcasmo social. Ingresó en la Universidad de Oxford, donde se especializó en el estudio de los clásicos griegos, graduándose con los máximos reconocimientos y distinciones, e incluso ganó varios premios de poesía clásica. Compaginó sus estudios con sus viajes por Europa y la publicación de sus poemas en varios periódicos y revistas. En 1879 decidió establecerse en Londres de manera permanente.

Algunas de sus obras son El fantasma de Canterville (1887), El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa (1888); su reconocida novela El retrato de Dorian Gray (1890), así como sus obras teatrales Salomé (1891), El abanico de Lady Windermer (1892), y La importancia de llamarse Ernesto (1895).

Para dar lectura a cuentos del autor nos acompañará Arturo Beristain, actor del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro del INBAL. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). Desde 1968 ha participado en más de 100 obras de teatro. Ha incursionado en la docencia, en radio y administración pública. Ha trabajado bajo la dirección de Julio Castillo, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Ludwik Margules y José Solé, entre otros directores de teatro.

En 1973 fue merecedor al Premio Ariel por su interpretación en la película El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein. En 2022, en el marco de la celebración de los 50 años de la CNT, se le otorgó un reconocimiento por su prolífica trayectoria, en la gala que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes. Desde 2008 es integrante del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y en 2016 fue reconocido como actor de número.

En esta lectura participará Myrna Dávila, intérprete de Lengua de Señas Mexicana para que las personas sordas o con debilidad auditiva puedan disfrutar de la actividad.

Esta actividad es gratuita y el cupo es limitado a 240 personas. Se contará con transmisión en vivo a través de la página:

