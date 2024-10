Presentan La Antología Microinvenciones Y Destacan La Relevancia De Este Género En La Literatura Mexicana

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura por medio del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, presentaron la antología Microinvenciones, libro que recopila 22 de las principales voces en nuestro país del género de la minificción. La actividad se llevó a cabo en la sala principal Esther Seligson del Centro de Creación del INBAL.

Se contó con la participación de Armando Alanís y de Victoria García Jolly, así como de varios de los minificcionistas que participan en la Antología. Durante su intervención, García Jolly mencionó que “aunque este libro se trate de minificción, es una grandiosa invención, realizada a solicitud de la Dirección de Fomento a la Lectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que, por tercer año consecutivo, convoca a la edición de un volumen con el propósito de festejar el Día Nacional del Libro, el próximo 12 de noviembre”.

Agregó que “una razón para sumarnos a esta iniciativa fue precisamente el carácter gratuito del libro y la posibilidad de crear nuevos lectores que tanta falta hacen en este país. Además, el planteamiento del tema no podría ser más atractivo: una serie de minificciones que hablan del libro, sus orillas, sus lomos, sus letras, sus historias, sus misterios y sus textos”.

Corina Martínez, directora de Fomento a la Lectura de la UAEH, mencionó la preferencia de las juventudes universitarias por textos breves, como la poesía y la minificción.

Posteriormente compartió un texto de Dina Grijalva, en el que define a la minificción como “… aquella que puede escribirse en toda la variedad de registros que pueden ser creados en español: desde un tono semejante al de la ciencia, al del ensayo, al del tratado, al del diccionario, incluso, utilizar un lenguaje poético; en ella encontramos modalidades de la lengua tan diversas como los temas mismos”.

El poeta y promotor cultural Armando Alanís hizo hincapié en que “la minificción es corta pero larga”, para posteriormente compartir sus textos Los libros no leídos y Manuscrito. Para finalizar, algunos de los narradores antologados participaron con sus textos en una lectura en voz alta, Citlali Ferrer con Escritura, Adriana Azucena Rodríguez con Departamento de venta de alma y Juan Carlos Gallegos con Café y Cigarros, entre otros. Redes sociales

