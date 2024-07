Presenta El Cenidim Mesa Redonda La Canción Para Las Infancias Desde Latinoamérica Y El Caribe

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (Cenidim), invitan al encuentro La canción para las infancias desde Latinoamérica y el Caribe. Interpretaciones de la lírica tradicional, que se realizará el 25 de julio, en el Aula Magna José Vasconcelos, ubicada en el Centro Nacional de las Artes.

En este acto se presentarán las diferentes aportaciones a la lírica tradicional infantil de la región, con la participación de cantautores, intérpretes, maestros e investigadores de Brasil, México y Venezuela.

Contará con la participación de Eugênio Tadeu Pereira (Brasil), profesor jubilado de la Escuela de Bellas Artes/UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais, y miembro activo de organizaciones, como el Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana e Caribeña, que promueve la música para las infancias en América Latina y el Caribe.

Por parte de México, acompañan: Gabriel Sanvicente Arellanos, director musical del grupo Son de la Ciudad, Son pa´ los escuintles, formado en 1983, y los hermanos Andrés Rincón y Omar Barroso Rincón, cofundadores del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe, y artistas activos en este campo.

Asiste también Bartolomé Díaz Sahagún (Venezuela), destacado músico, compositor, arreglista, investigador y asesor artístico con una amplia trayectoria internacional y director artístico de Musicum, el ensamble de excelencia de la Universidad Metropolitana de Caracas.

La mesa redonda se realizará el 25 de julio a las 17:30 h del Centro de México (19:30 de Venezuela y 20:30 de Brasil) y será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Cenidim. Modera, Julio Gullco, investigador del Cenidim.

