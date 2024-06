Performance, Música, Talleres, Parte De Las Actividades Por El Día Mundial De La Diversidad Sexual En El MMDR

Get Access To Every Broadway Story



Con el programa El mural que tiene todos los colores, que se llevará a cabo del 26 al 29 de junio, el Museo Mural Diego Rivera (MMDR), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y con base en los ejes transversales del Inbal de diversidad e inclusión, conmemorará el Día Mundial de la Diversidad Sexual, el cual incluye performance, un conversatorio, música y meditación, así como una visita guiada y un taller.

El jefe de Mediación y Vinculación Comunitaria del recinto, Josimar Jiménez, dijo que El mural que tiene todos los colores es un programa de entrada libre que se realiza en torno a la celebración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, el cual se celebra cada 25 de junio. Bajo este título, que hace referencia a la vasta colorimetría del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado por Diego Rivera en 1947, se organiza una serie de actividades para profundizar las reflexiones, el conocimiento, el respeto y el entendimiento sobre las diversidades. El año pasado lo dedicamos al drag, este año será al trans, enfocado en las masculinidades.

Las actividades inician el 26 de junio a las 18:30 h con el performance La dulce y tierna venganza de las cucarachas, a cargo de Lía García “La Novia Sirena”, sesión de poesía trans para homenajear a las personas disidentes, pero también de acción política, pedagógica y devenir conceptual, con el fin de reflexionar en torno a una de las comunidades más violentadas dentro del movimiento LGBTTTIQ+.

El jueves 27, a las 18:30 h, se realizará el conversatorio Resistencia trans a través del arte, a cargo de Sony Rangel, Lo Coletti, Lía Sirena y Maud Vivas, artistas que hablarán sobre cómo el arte y sus vivencias se han convertido en una herramienta poderosa para la transformación y la lucha social. Asimismo, compartirán sus procesos creativos y la manera en que sus obras desafían las opresiones sociales y la discriminación, a la par de que promueven la visibilidad y el reconocimiento de su identidad.

El 28 de octubre, desde las 18:30, se llevará a cabo el Festival de Artes Transmasculinas y Transfónica, en el contexto del ciclo Viernes Sonoro. Con la participación de Agosto Gómez, Xander Mora, Miguel Valent, Nabil Uraga y Maud Vivas; el programa estará constituido por música, danza, teatro, clown, con el objetivo de visibilizar los diversos contextos de vida en los que existen las transmasculinidades, así como abrir una plataforma donde puedan tener voz propia, autónoma y potente, para crear una sociedad más incluyente, empática y comprensiva. Asimismo, como parte del programa se llevará a cabo una sesión de meditación guiada en la que se hablará sobre las vivencias trans, la cual será musicalizada por los participantes del festival.

El sábado 29, a las 10:00 h, se realizará una visita guiada a cargo del mediador Maud Vivas, en la cual se hablará sobre algunos personajes representados en el mural de Diego Rivera a través de una perspectiva desde las diversidades sexuales, como sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo o Ignacio de la Torre y Mier.

Al finalizar el recorrido, se abrirá un taller en el que se realizarán algunos aditamentos para quienes, posteriormente, decidan integrarse a la Marcha de la Diversidad: “Para el MMDR es importante abrirse a la diversidad de manifestaciones culturales, donde se hagan acciones que incluyan a todos”, subrayó Jiménez. Agregó que para el recinto, como espacio público, es fundamental que también las diversidades utilicen los museos como una manera de romper con la violencia e invisibilización sistémica e histórica con que se trata a estas comunidades.

Finalmente, resaltó que, si bien estas son actividades de conmemoración, el MMDR abre espacios dedicados a las diversidades en su programación cotidiana, por lo cual invitó a que el público visite el recinto y siga sus actividades a través de redes sociales.

