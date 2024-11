Omar Delgado Recibirá El Premio Bellas Artes De Novela “José Rubén Romero” 2024 Por Los Mil Ojos De La Selva

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura estatal, entregarán el Premio Bellas Artes de Novela “José Rubén Romero” 2024 a Omar Delgado, por su obra Los mil ojos de la selva.

La ceremonia de premiación se realizará este martes 26 de noviembre a las 17:00 h en el Museo Casa Natal de Morelos, en Morelia, Michoacán, y será trasmitida en vivo a través de los perfiles de Facebook del INBAL, CNL, Secretaría de Cultura de Michoacán y Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

El presídium estará conformado por la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena; la coordinadora nacional de Literatura, Nadia López García; la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís; el coordinador de Cuarta República, política editorial de Michoacán, Carlos Márquez, así como por el autor galardonado.

A la ceremonia también asistirán invitados especiales: la secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, y el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Miguel Ángel Villa Álvarez, así como académicos e integrantes de la comunidad literaria.

El Premio Bellas Artes de Novela “José Rubén Romero” 2024 consiste en un reconocimiento impreso y uno monetario, aportados por el INBAL y la Secretaría de Cultura de Michoacán, con un monto de 100 mil pesos cada uno.

El Premio Bellas Artes de Novela “José Rubén Romero” goza de una tradición de 46 años. Fue convocado por primera vez en 1978 por el INBAL y el gobierno del estado de Michoacán, a través del Instituto Michoacano de Cultura, con el nombre de Primer Premio Nacional de Novela.

El 8 de diciembre de 1978, el escritor Arturo Azuela recibió el Primer Premio Nacional de Novela por su obra Procesión de rencores, la cual, al publicarse en 1982, cambió el título a Manifestación de silencios. Ese año el certamen adquirió el nombre de Premio Bellas Artes de Novela “José Rubén Romero” y actualmente es convocado por la Secretaría de Cultura, a través del INBAL, y el gobierno del estado de Michoacán, por medio de su Secretaría de Cultura.

En más de cuatro décadas, el galardón ha reconocido a autoras y autores como Arturo Azuela (1978), Daniel Leyva (1982), Gerardo de la Torre (1992), Cristina Rivera Garza (1997), María Luisa Mendoza (2001), Erma Cárdenas (2006), Issa López (2007), Francisco Gerardo Haghenbeck (2014), Alma Mancilla (2018), Carlos Augusto González Muñiz (2019), Imanol Caneyada Pascual (2020), Hugo Roca Joglar (2021), Antonio Adalberto Cravioto Batarse (2022) y Carlos Alejandro Calles Guerra (2023).

