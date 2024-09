Músicos Mexicanos Realizan Intervención Sonora A Una Obra De James Magee En Ex Teresa Arte Actual

Los músicos mexicanos Jerónimo García Naranjo, Carmina Escobar, Milo Tamez, David Dove y Natalia Pérez Turner presentarán la intervención sonora, Dedicación Absoluta, a una de las obras más importantes del pintor, escultor y poeta estadounidense James Magee, el 19 de septiembre, a las 19:00 h, en Ex Teresa Arte Actual.

Será un recital en el que la poesía de James Magee (1945) dialogará con la acústica y la simbología del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a partir de la intervención realizada por el conjunto de músicos mexicanos en la escultura masiva The Hill, ubicada al oeste de Texas y durante el eclipse lunar de octubre del año pasado.

James Magee es un artista conocido por su enigmática obra monumental llamada The Hill, cerca de la frontera con México. Esa instalación arquitectónica y artística ha sido descrita como una especie de catedral en una zona remota del desierto texano; se compone de cuatro edificios de piedra, dispuestos en forma de cruz, y que contiene una gran cantidad de esculturas, objetos y obras de arte creadas por el artista estadounidense.

El proyecto ha sido desarrollado a lo largo de varias décadas, a partir de los años ochenta, y ha permanecido relativamente desconocido, en parte debido a su ubicación aislada y la naturaleza privada de la obra.

Magee ha trabajado en The Hill casi en solitario, ayudado por un pequeño grupo de colaboradores, y la instalación ha sido interpretada como una reflexión sobre la espiritualidad, la memoria, el sacrificio y el arte. The Hill sigue siendo un misterio para muchos, con visitas limitadas y controladas, lo que aumenta su misticismo y su aura casi mítica.

El artista también es conocido por trabajar bajo varios seudónimos, adoptando diferentes identidades artísticas para explorar diversas facetas de su creación. Pintor, escultor, poeta, arquitecto, ingeniero, constructor, cineasta y videógrafo, Magee (también ha firmado sus obras como Annabel Livermore y Horace Mayfield) ha expuesto en varias partes, principalmente en Estados Unidos.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico, abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More