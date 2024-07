Músicos De La Universidad Autónoma De Zacatecas Participan En El Ciclo Jóvenes En La Música En La Sala Manuel M. Ponce

Enter Your Email to Unlock This Article



Estudiantes destacados de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas ofrecerán dos conciertos el sábado 20 y domingo 21 de julio, a las 18:00 y 12:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, respectivamente, en el marco del ciclo Jóvenes en la música de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Se trata de los violistas Karime Hagen Rodríguez y Sydney Campbell Secades, el clarinetista Francisco Vela Núñez, la soprano María Alexandra de León y el trompetista Marco Alemán, así como de los pianistas acompañantes Luis Herrera Alvarado y Alejandro Barrañón. El programa a interpretar es el siguiente: Sonata para viola y piano en Re menor (1825-28), de Mikhail Glinka; Homenaje a Richard Strauss, para clarinete solo (1994), de Béla Kóvacs; Zarabandeo para clarinete y piano (1995), de Arturo Márquez; y Passacaglia para viola sola (1942), de Alfred Pochon.

También interpretarán Romanze, Op.85 para viola y orquesta (1911), arreglo para viola y piano, de Max Bruch; Eccomi... ¡Oh!, Quante Volte de la tragedia lírica Capuletos y Montescos (1830), de Vincenzo Bellini; La Petenera de la zarzuela La Marchenera (1928), de Federico Moreno Torroba; Sonatine (1906), de Bohuslav Martinů; y Legend (1956), de George Enescu.

Karime Hagen Rodríguez es originaria de Durango e inició estudios musicales a los 10 años en el Taller de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), con Severino Ceniceros Nájera. En 2015 ingresó a la Licenciatura en Música con énfasis en violín en la Escuela Superior de Música de la UJED, y en 2021 continuó estudios superiores en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Licenciatura en Música.

Francisco Vela Núñez es originario de Aguascalientes y comenzó su formación musical a los 12 años en el Instituto de Cultura de Aguascalientes. Ha asistido a cursos y clases magistrales impartidos por Pascual Martínez Forteza, Richie Hawley, Joaquín Valdepeñas, Carmen Borregales, Valdemar Rodríguez, Fernando Domínguez, Luis Humberto Ramos, Marino Calva y Manuel Hernández.

Sydney Campbell Secades nació en Camagüey, Cuba. Ha participado en clases magistrales con Sheryl Sweart, Viera Borisova, Sharon Wei, Yulia Dogadaeva, Juan Miguel Hernández y Luke Fleming. Ha participado en los festivales del Lago en Ajijic, Guadalajara, y el Internacional de Viola Violistas Chilensis en línea, entre otros.

A los 11 años, María Alexandra de León inició su formación profesional en flauta, bajo la tutela de Miguel Hudson Montenegro y vocal a los 19 años con Felipe Moreno en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha formado parte del Ensamble Vocal Polifonia y participado en el Festival Cultural Zacatecas 2017; fue galardonada con el premio y mención honorifica en el Concurso Estatal de Composición Musical Ramón López Velarde 2021.

Marco Alemán, de San Luis Potosí, comenzó su formación musical a los 10 años en la Banda Sinfónica Real de San Francisco de Villa de Pozos, continuando en el programa Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, bajo la tutela de Fabián Moreno Martínez. Este año fue semifinalista en el Concurso Internacional Hermanos de la Trompeta en Jiquilpan, Michoacán.

Luis Herrera Alvarado estudia la licenciatura en el Conservatorio Nacional de Música. Es graduado de la maestría en Música por University of New Mexico. Hizo una estancia en el Departamento de Jazz y Música Caribeña del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es profesor de piano y del Taller de Jazz del programa de Licenciatura en Música, en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Alejandro Barrañón se graduó como pianista concertista en 1991 en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Aurora Serratos. Estudió dos años en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Viena. Obtuvo la maestría en la Longy School of Music en Cambridge, Estados Unidos, y el doctorado en la Universidad de Houston. Ha sido becario del Fonca, del gobierno austriaco y del Programa Fulbright-García Robles. Es profesor de piano y de música contemporánea en la UAZ.

