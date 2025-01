​​​​​​Música Inbal Inicia Las Actividades Del 2025 Celebrando El Legado De María Grever Y Consuelo Velázquez

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura, por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, iniciará las actividades de este año con el programa conmemorativo En honor a María Grever y Consuelo Velázquez, a cargo de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección del Mtro. Christian Gohmer.

Con este programa se dará inicio también a la colaboración entre Música INBAL y dos importantes museos: el Museo Kaluz, depositario de la Colección Kaluz y ubicado en la que fue la Hospedería de Santo Tomás de Villanueva, perteneciente a la orden de agustinos recoletos, en Av. Hidalgo 85; y el Museo Vivo del Muralismo, hogar de más más de tres mil metros cuadrados de murales y símbolo de la educación en nuestro país, ubicado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública en República de Argentina 28.

El legado de María Grever y Consuelo Velázquez nos hace pensar que la invisibilidad que caracterizó por mucho tiempo el quehacer de las mujeres no alcanzó a estas dos compositoras mexicanas cuya trayectoria en el ámbito de la música popular ganó una enorme fama en todo el mundo. No es poca cosa destacar este hecho si se considera que ambas desarrollaron su trabajo en una época que no veía con buenos ojos lo que refleja el discurso musical de estas compositoras: el amor sublime, pleno de erotismo, de sensualidad, en donde se asoman tanto la pasión como el deseo.

María Joaquina de la Portilla Torres fue el nombre de nacimiento de María Grever, quien nació en León, Guanajuato. Su padre reconoció y apoyó su talento desde niña, pues a los cinco años compuso su primera obra, de modo que, al año siguiente, la familia se mudó a Europa donde María recibió clases de Claude Debussy y Franz Lehár. Regresó a México y en 1907 se casó con León Augusto Grever; en 1916 se mudó a Nueva York, donde al poco tiempo comenzó a trabajar para Paramount y 20th Century Fox. María Grever rompió con estereotipos de género propios de la época, pues además de destacar como músico y compositora, fue directora de una orquesta de hombres, editora, publirrelacionista, promotora cultural y la primera mujer mexicana en ingresar a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música. Falleció en 1951 en la ciudad de Nueva York y sus restos fueron repatriados a México donde descansan en el Panteón Español.

Por su parte, Consuelo Velázquez nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, y estudió la carrera de Pianista Concertista y Maestra de Música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México; fue solista de orquestas como la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Jalisco, la orquesta de la Universidad y la Orquesta Sinfónica del Bajío, además, ofreció conciertos en importantes recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Ollin Yoliztli, la Sala Nezahualcóyotl, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Teatro Juárez de Guanajuato. En 1985 asistió como invitada especial al Festival Internacional de Música, en Tokio, Japón. Su afamada Bésame mucho, es considerada una de las canciones más populares del siglo XX, con uno de los mayores números de covers realizados. También fue presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México y vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) con sede en París. Murió en 2005 y en el 2016, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le realizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, por el centenario de su nacimiento.

Los conciertos serán comentados y darán inicio con obras de María Grever, entre las que destacan Alma mía, Cuando vuelva a tu lado, Júrame y Ya no me quieres. Posteriormente tocará turno a las obras de Consuelo Velázquez, entre las que podemos mencionar Verdad amarga, Bésame mucho, Amar y vivir y Cachito, cachito. También estarán acompañados por un ensamble compuesto por piano, contrabajo y percusiones.

Estos conciertos se realizarán el viernes 17 de enero a las 16:30 h en el Museo Kaluz y el domingo 19 de enero a las 13 en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo y en ambas sedes serán de entrada libre. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

