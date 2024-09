Música Inbal En Los Museos Presenta A Batimento Dúo Con Un Concierto De Tango En El Museo José Luis Cuevas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), presentan el concierto Tango marginal, a cargo de Batimento Dúo, originario de Uruguay, que tendrá lugar el domingo 22 de septiembre a las 13:30 h en el Museo José Luis Cuevas.

El programa es un recorrido por la música del primer disco de Batimento Dúo y su libro Tangos uruguayos, de modo que presentarán obras de Eduardo Arolas, Máximo Barbieri, José María Aguilar, Gerardo Matos Rodríguez, Alberto Mastra, Julián Plaza, Francisco Canaro, Manuel Campoamor, Manuel Aroztegui, Luis Alberto Fernández y Enrique Saborido, además de La cumparsita, de Gerardo Matos Rodríguez, considerado uno de los tangos más famosos del mundo.

Batimento Dúo está integrado por Ignacio Correa, en la guitarra, y Andrés Rey, en la guitarra de siete cuerdas, quienes en conjunto exploran las posibilidades sonoras y expresivas de la guitarra, partiendo desde la música regional, como el tango, el vals y la milonga. Seleccionan su repertorio principalmente por el vínculo que tienen las obras con Uruguay, ya sea por los compositores, letristas o que su creación o temática estén estrechamente ligadas al territorio uruguayo, reivindicando la importancia del país dentro del tango, entonces crean e interpretan arreglos originales para la pieza con su mirada personal.

Estos arreglos fueron recopilados en el libro Tangos uruguayos para dúo de guitarras, que publicaron con el apoyo de la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y el Candombe y de Ibermúsicas para la participación en festivales internacionales de música y la presentación del libro en Colombia. Con este libro buscan revindicar el valor creativo que tuvo Uruguay en el desarrollo del tango, así como aportar un material que contribuya a la enseñanza y transmisión de la música rioplatense. También contaron con el apoyo del Fonam para grabar su primer disco y fueron seleccionados por los Fondos Concursables para la Cultura para realizar una gira por Uruguay.

Este concierto que forma parte del ciclo Música Inbal en los museos se realizará en colaboración con la Embajada de Uruguay en México y será de entrada libre. El Museo José Luis Cuevas se ubica en Academia 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para más información consultar la página y redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

