Mono Blanco Y LeoMbri Cortan Brecha Entre Túnez Y Veracruz

En un concierto que une al legendario grupo veracruzano de son jarocho, Mono Blanco, con músicos tunecinos de LeoMbri, acompañados del pianista español, de origen cubano, Omar Sosa; del percusionista venezolano Gustavo Ovalles y del músico puertorriqueño Pablo Hernández, la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes vibrará con el diálogo musical entre el son jarocho y el stambeli, el próximo 31 de agosto a las 19:00 h.

Cruzar fronteras musicales entre Veracruz y Túnez será posible a través de los ritmos de estos dos géneros, a cargo de Mono Blanco y LeoMbri, que se han convertido en emblemas de esta herencia musical en sus respectivos países.

Como parte de las actividades conmemorativas del 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, el concierto El son jarocho y el stambeli, un diálogo entre Túnez y Veracruz, incluirá temas como El cascabel (son jarocho tradicional), Ali Tango-Malika-Doudou Brahim-Bahryet (stambeli tradicional); El Siquisirí (son jarocho tradicional); Baile zapateo stambeli (con el acompañamiento de Leona Gombri percusión venezolana, con arreglo de Omar Sosa); El mundo se va a acabar (Gilberto Gutiérrez Silva); Arbia- mama zahra – ya wli allah (stambeli tradicional), Sarkongari (stambeli tradicional); Sidi Marzûg-El toro zacamandu (son jarocho tradicional-stambeli tradicional) y Canción del Tajín (Gilberto Gutiérrez Silva).

Esta actividad artística, que se enmarca en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), busca evidenciar los vínculos entre Veracruz y Túnez, propiciando un diálogo entre los aspectos rítmicos, las técnicas de interpretación y los lenguajes de estos dos géneros musicales, como una manera de reconocer la raíz negra que está presente de una forma vital en nuestra cultura.

Las generaciones que han crecido tanto en el son jarocho como en diversas expresiones de ascendencia africana permiten reconocer el carácter híbrido de nuestra cultura que se ve reflejada en la música, la comida, la lengua y la vida en general.

La directora artística del concierto, Ikbal Hamzaoui, dijo que los dos géneros musicales guardan muchas conexiones, lo cual se podrá ver como parte de los diálogos entre los instrumentos. “Se tocarán piezas propias del son jarocho y del stambeli, pero también lucirán los dos instrumentos juntos, además de que habrá solos y muchas improvisaciones”.

Se podrán adquirir los boletos directamente en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, así como en Ticketmaster. Precios: Luneta 1: $1,035.00; Luneta 2: $825.00; Anfiteatro bajo: $620.00; Anfiteatro alto: $410.00; y Galería: $205.00. Aplica descuento de 50% para adultos mayores con credencial del Inapam.

