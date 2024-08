Mexiac, Uno De Los Exponentes Más Excelsos De La Gráfica Mexicana

La Secretaría de Cultura del Gobierno federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), dieron a conocer la exposición Mexiac. Legado de libertad, que estará en exhibición de manera conjunta en el Museo Nacional de Arte (Munal) y el Museo Nacional de la Estampa (Munae) a partir de este sábado 24 de agosto.

Al acto de presentación asistieron la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López; la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde; la coordinadora nacional de Artes Visuales, Lluvia Sepúlveda; el director del Munae, Emilio Payán; el director del Munal, Héctor Palhares, así como la esposa del artista plástico y donante, María Patricia Salas Velasco.

Luego de externar su agradecimiento a la maestra Patricia Salas por la donación de 126 obras al acervo artístico del Inbal, la directora general, Lucina Jiménez López, afirmó que este es un acto de justicia cultural, porque Adolfo Mexiac es un hombre que dejó no solo su trabajo impreso en paredes, en calles, de los movimientos sociales más comprometidos en momentos en que este país se debatía la posibilidad de la democracia o del reconocimiento de derechos, sino que además lo dejó plasmado en obra mural mística y en trazos de dibujos que hoy comparten los Museos Nacional de Arte y Nacional de la Estampa.

En la inauguración de la exposición Mexiac, Legado de libertad, la directora general del Instituto reiteró que la obra de Mexiac siempre estuvo arraigada precisamente a esos grupos de creación de la vida: el campesinado, los estudiantes, los obreros, quienes han forjado este país.

Precisó que en el Munal se reúne la historia del arte mexicano en todas sus dimensiones y hoy se enriquece precisamente con la obra de Mexiac gracias a esa generosidad de la maestra Patricia Salas, que en verdad nunca terminaremos de agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón, pero también Mexiac es uno de los exponentes más excelsos de la gráfica mexicana y eso hace que en realidad también dialogue desde esta contemporaneidad con la obra que se reúne en el Museo Nacional de la Estampa.

Ante un público asistente que llenó el Salón de Recepciones, la Dra. Lucina Jiménez agradeció a los equipos que trabajaron de manera colegiada, pues esa es la ventaja de trabajar en una red y no en museos que compiten uno con el otro por protagonismos que en realidad no tienen sentido, porque la grandeza del arte mexicano, en todas sus dimensiones y facetas, lo que reclama es un espíritu de colectividad, un espíritu de compromiso con el arte mismo y con las personas para las cuales el arte está resguardado en estos museos.

En el recinto de Tacuba 8, reconoció la labor del Comité de Recepción de Obra Artística del Instituto, porque en este proceso ha tenido un cuidado importante y también al Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble por tener la certeza de que la obra que se recibe tiene las mejores condiciones, no solo de conservación, sino de divulgación a través de estos dos museos.

Por último, luego de señalar a la maestra Patricia Salas que todos los museos del Inbal son su casa, mencionó que el arte es la máxima posibilidad de expresar aquello más profundo que pueda tener una sociedad para hablar de su tiempo, de su verdad.

Por su parte, la maestra Patricia Salas Velasco al referirse a la donación comentó: “Me dejó este legado, pensé que el lugar más correcto para que estuviera eran estos dos espacios (Munal y Munae), donde la obra iba a estar cuidada e iba a ser para el pueblo de México, porque él trabajó para ellos. Él era un hombre que nunca negó sus orígenes. Estaba muy orgulloso de eso, ¡qué viva Mexiac!”.

Asimismo, compartió algunas anécdotas de Adolfo Mexiac y recordó la vida y trayectoria del maestro, así como de las grandes personalidades con las que estudió y trabajó, entre ellas Pablo O'Higgins, Nacho Aguirre y Mariana Yampolsky. “Todo lo fue forjando como el hombre fuerte que siempre fue y que dio un gran ejemplo de eso toda su vida”, indicó.

En tanto, Emilio Payán agradeció a la familia de Adolfo Mexiac, y de forma especial a su esposa, la artista Patricia Salas, por su generosa donación de 84 estampas que implementan cualitativa y cuantitativamente el valor patrimonial del acervo del Museo Nacional de la Estampa.

“Hoy celebramos la vida y obra del maestro Adolfo Mexiac, quien nunca abandonó sus trazos rebeldes y críticos de la sociedad. Disfrutemos estas dos muestras y su inolvidable lucha por la libertad de expresión de este país”, agregó.

En su oportunidad, el titular del Munal, Héctor Palhares, consideró que la donación de obra al pueblo de México “es un acto que, indudablemente, implica no solamente generosidad, sino también desprendimiento, resignificación, una forma de compartir, con todas y con todos, el acervo, la trayectoria y la creación de un artista de gran envergadura como Adolfo Mexiac.

“Para el Museo Nacional de la Estampa y para el Museo Nacional de Arte es verdaderamente un enorme gusto y privilegio presentar hoy estas dos exposiciones que llevan como título Mexiac: Legado de libertad, haciendo alusión a una obra encomiable que forma parte fundamental de ambas curadurías, pero a la que se suman dibujos, gráfica y el espléndido autorretrato del maestro que nos tiene verdaderamente maravillados a todos.

“Ustedes verán en cada una de las piezas en ambos museos una suerte de espejo, un espejo donde nos miramos todos a través del tiempo, a través de las décadas, de una serie de pulsos, coordenadas históricas, ideas libertarias que no se agotan. La maravilla en la obra de Mexiac, no solamente su técnica, su calidad, su diversidad, sino por supuesto su vigencia y universalidad”.

Dibujos preparatorios, bocetos de grabados y estampas Es así como los fondos de los recintos pertenecientes a la Red de Museos del Inbal se fortalecen con las destacadas creaciones del artista michoacano. Por su parte, el Munal suma a su acervo 42 obras que incluyen dibujos preparatorios y bocetos de grabados, mientras que el Munae recibió 84 estampas a su colección.

La curaduría estuvo a cargo de David Caliz para el Munal, y Lilia Prado para el Munae, destacando el trabajo de Mexiac en el Taller de Gráfica Popular, su formación en la Escuela de Artes del Libro y su etapa en el Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Además, el proyecto expositivo presenta una estampa emblemática que estará en ambas sedes titulada Libertad de expresión, realizada por Mexiac hacia 1954.

Las exposiciones estarán disponibles hasta el 16 de febrero de 2025 y serán acompañadas por un programa académico que comenzará con la presentación de la Mtra. María Patricia Salas Velasco, destacada artista y esposa del maestro, junto con diversos especialistas. Para más información se pueden consultar las redes sociales de los museos y las páginas web www.munal.mx/es y https://munae.inba.gob.mx/.

Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $90. Entrada libre a personas con credencial del Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

Museo Nacional de la Estampa Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $65. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

