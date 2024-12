Memoria De Arte Y Arquitectura, Recorrido Por Los Detalles Artísticos Interiores Y Exteriores Del Palacio De Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes, recinto que marca el corazón de México, es uno de los lugares con más riqueza si se habla de arquitectura, al tener una amplia historia y al haber sido influenciado por varias personas de reconocida trayectoria, consolidándose como un ícono de la arquitectura mundial.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arquitectura (Munarq), en colaboración de la Gerencia del Palacio de Bellas Artes, celebra nueve décadas de este símbolo del arte y la arquitectura con la muestra fotográfica 90 Años Palacio de Bellas Artes. Memoria de arte y arquitectura.

La exposición está dividida en siete temáticas que muestran una selección de objetos artísticos y ornamentales del monumento: mármoles, herrerías, bronces, Apolo y las Musas, escenario, telón e iluminación. Además, se mostrarán videocápsulas y planos arquitectónicos originales que corroboran las dos etapas proyectuales y constructivas de la edificación del máximo recinto artístico y cultural.

El público podrá conocer las obras que resaltan la belleza del Palacio de Bellas Artes, como los imponentes Pegasos de bronce que adornan su explanada, obra del escultor catalán Agustí Querol. De igual manera se podrán apreciar la serie de esculturas y relieves que enriquecen su fachada y espacios interiores, por ejemplo, las figuras alegóricas que representan las musas de las artes, creadas por el escultor italiano Leonardo Bistolfi: otras obras encargadas a Bistolfi como la figura de La Armonía para el tímpano de la fachada del arco principal, los nueve tableros con figuras de querubines en bajorrelieve llamado El juego del amor y las figuras del arco denominadas La inspiración y La música, también forman parte de la muestra.

Las obras que realizó el italiano Gianetti Fiorenzo para la ornamentación de las fachadas, como las cabezas que representan la Ira, la Alegría y la Tristeza, así como al Caballero Águila, el Caballero Tigre, y algunas esculturas que decoran el exterior, las cuales representan a La Edad Viril y La Juventud, autoría de André Allar, y la decoración en las terrazas como La Fuerza, La Paz y La Elocuencia, de Laurent Honoré Marqueste, y El trabajo, La verdad y La ley, que son de Paul Gasc, también serán visibles.

Otro objeto imperdible de esta muestra es Apolo y las musas, una obra que resplandece bajo la luz que se filtra a través de las vidrieras. Un trabajo realizado por Géza Maróti que no solo embellece el interior, sino que también subraya la función del Palacio de Bellas Artes como un santuario dedicado a la música, la danza, el teatro y todas las formas de expresión artística.

Y, por último, los detalles de hierro forjado, como los barandales y las puertas, encargados a Alessandro Mazzuccotelli, los cuales también juegan un papel crucial en la estética del Palacio. Resalta también Edgar Brandt, quien elaboró los detalles artísticos interiores, especialmente los altorrelieves con plantas mexicanas en la balconearía, la herrería y celosías art decó, los candiles en las salas del museo, y especialmente los mascarones del dios Chac, reinterpretados en acero, que rematan el segundo vestíbulo.

Esta muestra podrá ser visitada en el 3er piso del Palacio de Bellas Artes hasta el 30 de marzo de 2025. De martes a domingo, de 10 a 18 h.

