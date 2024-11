Mediación-es Violeta Ofrecerá Diversas Actividades Con Perspectiva De Género

Con el propósito de crear espacios de diálogo, reflexión, intercambio y acción, a través de visitas mediadas y talleres con perspectiva de género, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con los museos Memoria y Tolerancia y Franz Mayer, ha organizado Mediación-es Violeta, visitas con perspectiva de género que se realizarán el sábado 23 de noviembre, a partir de las 11:00 h.

Se trata de un conjunto de actividades, enmarcadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en los 16 días de activismo contra la violencia de género, en las cuales las instituciones participantes se suman a la realización de eventos que promuevan la escucha, el diálogo, la reflexión y la exigencia de una vida libre de violencia hacia las mujeres. Podrá participar público de 12 años en adelante.

La Mediación-es Violeta integra la visita a la exposición temporal Nos queremos libres y seguras, del Museo Memoria y Tolerancia, que reconoce la importancia de visibilizar y combatir la violencia de género desde un enfoque educativo y de sensibilización social a través de un espacio de reflexión crítica sobre las realidades que enfrentan las mujeres en cuanto a violencia, desigualdad y opresión.

Además, se ofrecerá un recorrido por el Museo Franz Mayer, en donde el público podrá disfrutar, en sus salas, de la colección permanente y el edificio para contar su historia a partir de una mirada con perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar la vida de las mujeres que habitaron este espacio y la forma cómo están representadas dentro del museo.

La visita terminará ante una pieza de la exposición de Lola Cueto, cuyo propósito es ampliar el panorama sobre la vida de esta artista. Para cerrar Mediación-es Violeta se realizarán recorridos por el Museo Nacional de la Estampa y visitas a los talleres de gráfica, paste up, tendedero gráfico, tatuaje corporal e impresión de serigrafía sobre tote bags, apropiándose de la gráfica como medio de lucha, protesta y exigencia de una vida libre de violencia.

La historia de la gráfica, así como la historia del arte en general, ha sido narrada desde lo masculino, es por ello que el Munae busca también visibilizar los trabajos de mujeres grabadoras a través de la fotografía y el bordado, ya que actualmente su acervo ronda entre las 14 mil piezas, de las cuales 1,347 obras son autoría de 307 artistas mujeres, y aproximadamente 10% de toda la obra que conserva el Munae es de mujeres.

Cabe destacar que como parte de esta resignificación de espacios se busca también alentar y reforzar las relaciones entre las mujeres trabajadoras de museos y sus comunidades, a partir de proyectos colaborativos y de interés común que permitan establecer y fortalecer lazos de sororidad y empatía, así como promover a los museos como espacios capaces de brindar herramientas de diálogo y escucha activa con perspectiva de género.

