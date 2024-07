Maritza Buendía Gana El Premio Bellas Artes De Narrativa Colima 2024 Por Su Obra Cielo Cruel

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y la Universidad de Colima designan ganadora del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2024 a la narradora y ensayista Maritza Buendía, por su obra Cielo cruel.

Luego de leer y revisar los trabajos enviados para el certamen, el jurado —conformado por el narrador Vicente Alfonso; el docente José Alberto Llanes y la narradora Dahlia de la Cerda— consideró que la aparente sencillez de esta novela se sustenta en un andamiaje completo que entrelaza tres tiempos distintos, con personajes que encaran conflictos diferentes, pero cuyo eje es la constante lucha que implica el libre ejercicio de la sexualidad.

Al respecto, la autora señaló que recibir un premio de literatura por una novela que busca una propuesta estética la llenó de satisfacción y esperanza, pues vivimos en un país con pocos lectores y con una industria editorial muy compleja, ya que se busca la novedad y el impacto en las redes, lo que, en ocasiones, va en detrimento de lo literario.

Sobre Cielo cruel, contó que es una novela generacional que narra el descubrimiento del deseo en tres mujeres. El anhelo de conocer el mar es para Mar, la hija, un punto de encuentro entre la pasión y la lucidez de un despertar sensual. Sus días transcurren en un poner a prueba su supuesto nombre de villana, destino que busca quebrantar al lado de Alejo, un hombre menor que ella y que la hace enfrentarse a sus miedos más profundos.

La autora agregó que “entrelazándose a ello, Gloria, la madre, transgrede el sentido bidireccional del matrimonio para crear su propio sistema amatorio, donde busca convivir, en un mismo tiempo, tanto con su esposo como con su mejor amiga. Por último, a partir del recuerdo y de la recreación de episodios violentos (la trágica muerte de su hermana, la persecución de maestros durante el tiempo posterior a la Revolución Mexicana), la abuela Belén muestra la fortaleza de una mujer que sabe amarse a sí misma y que no precisa a un hombre para alcanzar la plenitud”.

De acuerdo con el jurado, la obra trasciende los clichés del retrato erótico al incluir pasajes amargos de la historia nacional, como la tortura, la violación, la mutilación y el asesinato de maestras rurales durante la cruzada vasconcelista.

¿Cuál es la importancia de visibilizar estos hechos? La autora responde: “Me parece que hay una diferencia vital entre novela erótica y literatura erótica. La primera, no necesariamente busca una propuesta artística; la segunda, sí. En lo personal, estoy convencida que construir una novela en torno al cuerpo y sus deseos implica abordar a los personajes de raíz, su historia de vida surge desde sus matices más íntimos. En este sentido, me pareció vital el rescate de episodios dolorosos de nuestra historia, con el afán de contextualizar la violencia que enfrenta la abuela Belén y que la convierten a ella en un personaje fuerte y decidido, pero también con el anhelo de que el lado oscuro de nuestra historia no se olvide”.

En este contexto, la autora puntualizó que la literatura puede ser una buena herramienta para evidenciar avances (o retrocesos) en materia de derechos e identidad sexual en nuestro país, así como para refrescar temáticas que no pueden seguir siendo tabúes, para aventurarse en el uso de un lenguaje que, sin olvidar su carácter estético, apueste por una literatura sin miedo a las palabras, por una visión de mundo que invite al lector a recuperar su lado humano y el ser tolerante a la diferencia.

Sobre la autora

Maritza M. Buendía (Zacatecas, México). Es doctora en Literatura por la UAM-Iztapalapa. Autora de las novelas Cielo cruel y Jugaré contigo, ambas publicadas en Alfaguara. Es Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen” con Tangos para Barbie y Ken, Premio Bellas Artes de Ensayo Literario “José Revueltas” con Poética del voyeur, poética del amor. Juan García Ponce e Inés Arredondo, y Premio Nacional de Cuento “Julio Torri” con En el jardín de los cautivos. Fue becaria del Fonca, Jóvenes Creadores y de la Fundación para las Letras Mexicanas. En 2019 fue seleccionada para integrar “Al ruedo. 8 talentos mexicanos”, organizado por la FIL Guadalajara. En la actualidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

