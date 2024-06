Llegan La Soprano Conchita Julián Y El Pianista Héctor Cruz Con Declaración De Amor A Casa Nuestra Del Senado

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La soprano Conchita Julián, acompañada al piano por Héctor Cruz, presentarán el concierto denominado ¡Declaración de amor, en un compás de espera!, el viernes 28 de junio en la Casa Nuestra. Sede Histórica del Senado de la República, a las 19:30 h, como parte del programa Música Inbal por la ciudad, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Reconocidos por su calidad vocal y musical, los concertistas de Bellas Artes ofrecerán este recital en el marco del primer centenario luctuoso del compositor italiano Giacomo Puccini (1858–1924), y de los 30 años del fallecimiento del compositor Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994), uno de los principales representantes de la música mexicana del siglo XX. También se conmemoran los 25 años de la ausencia de los compositores Salvador Moreno (1916-1999), pintor e historiador veracruzano, y del primer marqués de los Jardines de Aranjuez, título nobiliario otorgado por Juan Carlos I de España en 1991 al compositor Joaquín Rodrigo (Valencia 1901-Madrid 1999), por su contribución e impulso a la música española.

Los concertistas de Bellas Artes interpretarán As when the Dove Laments her Love, de la ópera Acis y Galatea, de Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) y Nun Beut die Flur das Frische Grün del oratorio Die Schöpfung, de Joseph Haydn (1732-1809). Continuarán con una pieza de una de las figuras centrales del operismo italiano, O mio Babbino caro de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, la tercera y última de las óperas que conforman El tríptico (Il Trittico), una alegoría de la Divina comedia que corresponde al cielo.

De Amy Beach (1867-1944) interpretarán I Send My Heart Up To Thee!, Op. 44, y de Charles Chaplin (1889–1977), Smile. Asimismo, compartirán con el público Íntima, de Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho” (1894-1968); Cuatro madrigales amatorios, canciones sobre poemas anónimos procedentes de la antología de Juan Vásquez, integrados por el compositor ibérico Joaquín Rodrigo en 1947; los cuatro poemas musicalizados son: ¿Con qué la lavaré?, Vos me matasteis, ¿De dónde venís amore? y De los álamos vengo, madre.

¡Ay, Luna ven!, poema de Rafael Solana y música de Carlos Jiménez Mabarak y Cuatro canciones poéticas: Olvido, de Octavio Paz; Poema, de Rafael Solana; Definición, de Josefa Murillo, así como Fugaces, de Josefa Murillo, con música de Salvador Moreno complementan el concierto.

Conchita Julián estudió con Ana Higueras en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Debutó en 1985 en el Palacio de Bellas Artes en Carmen, de Bizet. Ha sido solista en las temporadas de ópera de Bellas Artes, y ha cantado en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, compartiendo escenario con Plácido Domingo, Ramón Vargas y Fernando de la Mora. Pertenece a Cantantes Solistas de Ópera de Bellas Artes y desde 2003 es maestra de canto en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y del Instituto Cultural de León.

En tanto, Héctor Cruz, originario de la ciudad de Oaxaca, cursó la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Jesús María Figueroa, además de participar en cursos con Frank Fernández, Jorge Luis Prats, Istvan Nádas y Manuel Delaflor. Ha trabajado con directores de coro y orquesta, como José Luis González, Jorge Medina, Alfredo Domínguez, Ramón Romo y Horacio Franco. Desde 1995 es pianista del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, así como maestro repertorista de la Facultad de Música de la UNAM. Además de presentarse en México, ha realizado giras por Francia, Estados Unidos, Alemania y Perú. Actualmente está comisionado como pianista en la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.