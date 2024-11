Llega El Segundo Episodio Del Proyecto De La Creadora Escénica Diana Magallón: Paisaje 2. Mi Cuerpo Erosiona

Este montaje es la segunda entrega del proyecto Epidermis o el sabor del cardamomo, pero en esencia se puede concebir como un paisaje único y autónomo. Esta creación da continuidad a Paisaje 1: Lo que me salvó fue correr, estrenada a finales de 2023.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan Paisaje 2. Mi cuerpo erosiona, escrita, dirigida e interpretada por Diana Magallón. Ofrecerá funciones del 25 de noviembre al 4 de diciembre, los lunes, martes y miércoles a las 20:00 h, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

Este paisaje escénico evocará un mundo marítimo a través del cual se revelan las historias de un cuerpo erosionado que se reconstruye. Se atravesarán muchos paisajes sonoros hasta volver a encontrar la mirada perdida que se llevó el mar.

Al respecto, la creadora de este montaje, Diana Magallón, compartió: “En este segundo paisaje hago nuevamente un reconocimiento de mi cuerpo, de mi historia y de mis cicatrices. Regreso al mar para encontrar en las medusas la paradoja de la belleza y del dolor. Caminaremos muchos jardines con los pies descalzos hasta sentir el olor a lavanda.

“Hago un recorrido a través de mi piel para narrar una historia de transformación universal, que muta y que se reconcilia con los recuerdos. Este paisaje es un recordatorio para mí misma de seguir viajando al origen de todo, al punto cero del mundo.”, finalizó Magallón.

El diseño de iluminación es de Sara Alcantar, el diseño sonoro y la música son de Gabriel G. González, mientras que el diseño y la realización de vestuario es de Esteban Arzate y Franco Cedeño.

