La Tallera Presenta Performance Para Crear Conciencia Sobre El Cuidado Del Agua

Plan de emergencia para redireccionar el asteroide hídrico E-53, performance del colectivo Archivo Vivo, integrado por Marcela Cuevas, Alejandra Arrieta, Gisela Guzmán y Daniela Solís, que combina docuficción y técnicas de manipulación meteorológica, se presentará el sábado 10 de agosto en La Tallera, sede del Proyecto Siqueiros en Cuernavaca, Morelos, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El performance, que tiene como propósito generar conciencia sobre el cuidado del agua, se presenta como parte de la residencia de la plataforma Palmera Ardiendo en La Tallera, denominada Lluvia de meteoros.

Esta actividad forma parte del proyecto Consultorio de Archivo Vivo, que trabaja con Archivo familiar temas como el duelo de especie, el cuerpo, el sonido, terapia de arte y el animismo de la imagen en movimiento “para, entre otras cosas, elaborar el duelo colectivo que vive nuestra especie y que se ha hecho más visible desde la pandemia”, explicó Marcela Cuevas, integrante del colectivo.

“Para este performance estamos abordando la crisis hídrica, a través del cine experimental y de investigación, con metodologías de reparación creativa. En este caso recurrimos a la docuficción para ofrecer datos duros sobre la crisis del agua que estamos viviendo, particularmente en el estado de Morelos.

“Partimos de lo que Palmera Ardiendo está proponiendo en esta tercera edición, la idea de que nos toca ser el asteroide. Para ello, recurrimos a una ficción donde atraemos al asteroide a través de este performance, cuyo impacto podría traer agua al planeta como una posible solución a esta crisis.

“También retomamos la relación que Morelos tiene con la manipulación meteorológica, particularmente con la figura de los tiemperos o los graniceros, aprovechando esta geografía de barrancas que tiene la ciudad de Cuernavaca como el lugar perfecto para atraer al asteroide”, comentó la creadora.

La idea, manifiestan las performanceras, es pensar el “cine expandido” o cine en vivo como un ritual que permite manipular el tiempo y a través de la ficción especulativa motivar la reflexión. El performance se realiza en colaboración con la Fototeca Juan Dubernard del Centro INAH Morelos.

La cita es este sábado 10 de agosto, a las 19:30 h en La Tallera. La entrada es libre. El recinto se ubica en Venus 52, colonia Jardines de Cuernavaca, en Morelos. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

