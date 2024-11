La Soprano Alejandra Salvatori Y El Organista Víctor Manuel Morales Interpretan Música Religiosa En La Sala Manuel M Ponce

Dentro del programa Música INBAL en la Ponce y las Jornadas INBAL-SACM 2024, la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ha organizado un concierto a cargo de la soprano Alejandra Salvatori y el organista Víctor Manuel Morales, que se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 1º de diciembre, a las 18:00 h.

En esta ocasión, el concierto integrará el estreno mundial de la pieza Misa para soprano y órgano, creada por Jorge Vidales (1969), quien refiere que su intención era escribir algo que pudiera tocar en las ceremonias religiosas de su familia, “y me decidí a escribir una misa en latín, para solista y órgano, que resulta funcional y práctica para interpretarse como música litúrgica en una ceremonia cualquiera”.

El programa se complementa con obras de corte religioso y ceremonial, para órgano y viola, realizadas por destacados compositores: Para la primera hora, de Ulises Gómez Pinzón (1954), quien participa con la viola. Originalmente, la primera parte de la pieza fue hecha para guitarra y viola y para la misa funeral del padre del autor, pero con el paso del tiempo la pieza se amplió para violín y guitarra, piano y guitarra; y órgano y viola.

Mientras que Enigma, para órgano, de Leonardo Coral (1962), plantea de manera sutil y misteriosa el enigma de la existencia que resuena en una mirada introspectiva a través de la creación musical; y finalmente Suite Tonanzintla, una de las obras más importantes y atractivas dentro del repertorio del compositor Ramón Noble (1920-1999), en la que hace referencia a una ciudad del estado de Puebla en donde perduran importantes tradiciones indígenas y coloniales.

La cantante Alejandra Salvatori nació en la Ciudad de México. Inició estudios musicales de violín a los siete años. En 2012 comenzó la carrera de Canto en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló con mención honorífica grabando un disco dedicado a Ángela Peralta, bajo la tutela de Rufino Montero. Es egresada del Curso en Interpretación de la Música Clásica con especialidad en Voz de la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona.

Ha obtenido múltiples premios y reconocimientos, además de becaria en el Ensamble Escénico Vocal de Sistema Nacional de Fomento Musical. Ha colaborado con el Coro de Madrigalistas y Solistas Ensamble de Bellas Artes. Actualmente es integrante de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Ha perfeccionado su arte con destacadas figuras, como María Katzarava, Enedina Lloris, Eugenia Garza, Irasema Terrazas y Enrique Patrón de Rueda, entre otros.

El organista Víctor Manuel Morales es graduado de la Facultad de Música de la UNAM (FaM) con Licenciatura en Piano y Maestría en Música con especialidad en Interpretación de órgano. Se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Anfiteatro Simón Bolívar y el Auditorio Blas Galindo del Cenart, entre otros. Ha realizado giras internacionales por España, Francia y Países Bajos; y ha participado en seis producciones discográficas, así como en dos trabajos editoriales. Fue distinguido como Creador Escénico con Trayectoria del Fonca 2020-2023 y es profesor de la FaM.

