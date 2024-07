La Sala De Arte Público Siqueiros Prepara Caminata E Instalación De Esculturas Temporales En El Espacio Público

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Sala de Arte Público Siqueiros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) realizará una caminata por las inmediaciones del recinto, bajo la guía de la artista Claudia Luna, en la cual los participantes llevarán las escultopinturas que conforman la muestra Un vasto paisaje de ruinas, con el fin de reapropiarse simbólicamente del entorno desde una perspectiva lúdica.

La actividad se llevará a cabo el sábado 27 de julio, a partir de las 12:00 h, a través de la cual la artista cuestiona la ambivalencia entre estadía y tránsito en el espacio público, así como las estructuras urbanas que imposibilitan la movilidad. Caminar como un acto de resistencia es la estrategia que nutre su investigación, de la cual forma parte Un vasto paisaje de ruinas, intervención en la fachada e instalación en el patio de murales de la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS), del Inbal.

En su proceso, Claudia Luna altera e invierte la percepción de los objetos reguladores de la arquitectura pública al generar réplicas lúdicas que, al ser de cartón, las vuelve endebles y transportables, produciendo dinámicas que signifiquen un reclamo simbólico de su cuerpo transeúnte.

Las personas participantes en esta actividad llevarán consigo las escultopinturas de cartón. Con ellas realizarán un ejercicio de interacción corporal. Después, el grupo montará las piezas escultóricas temporales en espacios públicos cercanos al recinto.

Con esta activación, la artista, así como las y los participantes se reapropiarán simbólicamente del entorno para trivializar la sensación reguladora que tienen algunos objetos del equipamiento urbano sobre las y los peatones.

En conjunto, las pinturas de la fachada, las escultopinturas, los murales de Siqueiros en la SAPS y algunos elementos del entorno urbano establecerán una relación visual. Asimismo, las esculturas pictóricas de cartón serán dispositivos móviles que se utilizarán en sesiones de taller, donde los participantes trazarán rutas y recorridos grupales por el Bosque de Chapultepec, además de reubicarlas junto a sus similares en el espacio adyacente al museo, creando “esculturas públicas” que lo enlazarán con el ecosistema donde se encuentra.

De este modo, Claudia Luna explorará, acompañada de los participantes, la noción de “museo vital” a través de la cual la SAPS propone iniciativas artísticas y recorridos dentro de los circuitos culturales del Bosque de Chapultepec.

Cabe mencionar que, en colaboración con Piedra Ediciones, Claudia Luna ha publicado Un vasto paisaje de ruinas para armar, una colección de 10 esculturas de papel que expanden su exploración sobre el espacio público, la arquitectura y los cuerpos que la habitan.

La Sala de Arte Público Siqueiros se ubica en calle Tres Picos 29, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.