La Puesta En Escena Par De Comodines Presenta Una Colección De Piezas Cómicas Y Virtuosas Inspiradas En El Circo Clásico

Dos payasos se disponen a repetir la hazaña de Guillermo Tell: colocar una manzana en la cabeza de uno de ellos; sin embargo, se enfrentarán a múltiples desacuerdos que los harán navegar por situaciones absurdas que desatarán actos circenses con juegos de malabares e intrépidas machincuepas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y la compañía La Gran Pompa, presentan Par de comodines, con dramaturgia, dirección y actuación de Valerio Vázquez y Malcolm Méndez.

Esta puesta en escena ofrecerá temporada del 20 de julio al 22 de septiembre; sábados y domingos a las 12:30 h, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

Par de comodines es una colección escénica de piezas cómicas y virtuosas inspiradas en el circo clásico, como actos excéntrico-musicales, acrobáticos, de malabares, danza cómica, magia y equilibrismo, a manos de un par de payasos que invitan a romper la solemnidad del teatro.

Esta interacción desenfadada entre cómicos y espectadores se acompaña de un músico en escena, quien resalta la atmósfera inocente de la obra con percusiones y variados efectos sonoros.

Durante 60 minutos, al compás de marchas y valses, entre redobles, fanfarrias y vivos remates, cada función ofrecerá un sin fin de provocaciones. Jocosos y ocurrentes, los cómicos transitan entre jugarretas y desacuerdos, desviándose de su cometido: emular la legendaria hazaña de Guillermo Tell.

Este montaje se gestó a partir del deseo de montar una puesta en escena que rescatara sketches clásicos del clown de circo. En sus primeras versiones, los actores se presentaban como un payaso carablanca y otro tramp, y se estrenó en 2016.

Ahora, esta temporada se realiza como un homenaje póstumo al artista circense ucraniano Anatoli Lokachtchouk, maestro y principal influencia de La Gran Pompa y sus fundadores Valerio Vázquez y Malcolm Méndez.

Los efectos sonoros en vivo son de Gregorio Villegas, el diseño de iluminación es de Roberto Paredes, el diseño de escenografía estuvo a cargo de Tenzing Ortega (QEPD), mientras que el diseño y realización de vestuario fue de Samuel Conde.

