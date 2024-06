La Primera Edición De La Sinfonía Núm. 1, De Ricardo Castro, Busca Contribuir Al Rescate Y Difusión De La Música Mexicana

Enter Your Email to Unlock This Article



La presentación de la primera edición en dos versiones: la primera Crítica y la segunda Práctica, de la Sinfonía núm. 1 en Do menor, de Ricardo Castro, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional el 7 y 9 de junio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, es resultado de un arduo trabajo realizado por un grupo de investigadores, coordinado por Elena Kopylova, pertenecientes al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Música (Cenidim) Carlos Chávez, la cual se realiza en el marco del 160 aniversario del compositor.

“El proyecto de la edición de la obra de Ricardo Castro es un trabajo institucional enfocado en la edición, análisis y revisión de la sinfonía”, explicó Elena Kopylova. Se trata de un manuscrito y cuaderno antiguo de principios del siglo XX que no parte de la mano del autor y que se resguarda en el archivo histórico del Conservatorio Nacional de Música. “A partir de esta copia se hizo la edición en un programa moderno. La sinfonía se terminó de escribir en 1883 y Castro había nacido en 1864, entonces tenía 19 años cuando la acabó. Es sorprendente todo lo que hizo, porque se apega al canon de la sinfonía en cuatro movimientos; es bella, compleja y digna de ser interpretada”.

Detalló que para el equipo lo importante era examinar la partitura y el manuscrito. “Revisarlo y corregirlo ha sido una especie de arqueología musical. Ha sido apasionante y queremos que sea un trabajo lo más perfecto posible”.

En entrevista, destacó que es la primera sinfonía escrita por un mexicano en el país, la cual no ha sido muy difundida. En 1988 el maestro Carlos Esteva estrenó la obra con la Orquesta Clásica de México y repitió el movimiento unos años después, pero desde entonces no se toca.

Esta actividad, dijo, pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre el Centro Nacional de Investigación Musical y la OSN para el rescate de nuestra riqueza cultural histórica, como una actividad sustantiva del Inbal. Elena Kopylova, a lo largo de su trayectoria académica, se hizo especialista en la música de Ricardo Castro y ha estado enfocada, por más de 10 años, en su estilo, por lo que conoce los detalles y la estructura musical de su obra.

La especialista dijo que uno de los objetivos es que todos los mexicanos conozcan su música y se deleiten con este gran concierto, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, inscrito en el programa Del piano a la orquesta, que se realiza en el marco del 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, y los 50 años de la fundación del Cenidim, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

