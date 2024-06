La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Presenta Sonidos De España, Con José Luis López Antón Como Director Huésped

Get Access To Every Broadway Story



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta su programa 15 de la Primera Temporada 2024, titulado Sonidos de España, bajo la dirección huésped de José Luis López Antón (España), se llevarán a cabo dos conciertos: el jueves 6 de junio a las 20:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, venta de boletos en taquillas del recinto, de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas y por el Sistema Ticketmaster, y una segunda presentación, el domingo 9 de junio a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música del Inbal, ubicado en Av. Presidente Mazaryk 582, col. Polanco, la entrada es libre.

El repertorio estará conformado por Vistas al mar, de Eduard Toldrá. Compuesta en 1920 está inspirada en tres poemas de Joan Maragall, en la que el músico lleva a la partitura las luces, los sonidos y los olores del Mediterráneo; Dos miniaturas andaluzas, de Joaquín Rodrigo, es una obra compuesta en 1929, sin embargo, el estreno se retrasaría 70 años, hasta 1999, año de su fallecimiento, esta interpretación es con motivo de su 25 aniversario luctuoso.

Mientras que, en conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de uno de los músicos más influyentes y versátiles de su tiempo, el director, pianista y compositor alemán Carl Reinecke, la agrupación del Inbal ofrecerá la Serenata para cuerdas, de 1898, y para cerrar este programa, interpretará La oración del torero, de Joaquín Turina, una obra con un sabor completamente español y un exuberante impresionismo romántico, creada en 1925.

José Luis López Antón es considerado una de las más brillantes y carismáticas promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Realizó estudios en el Conservatorio Superior de Salamanca, obteniendo Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera.

Ha dirigido en las principales salas de concierto españolas, como son el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música y L'Auditori de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Kursaal de San Sebastián, Teatro Cervantes de Málaga, Teatro principal de Vitoria, Auditori de Castellón, Auditorio Víctor Villegas de Murcia, Palacio de Congresos de Salamanca o Wizink Center de Madrid.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes es, una de las agrupaciones musicales mexicanas que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara. Actualmente bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez Rivas.

